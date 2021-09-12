الفنان المصري محمد سعد غاضب من شائعات وفاته

نفى الفنان المصري محمد سعد المشهور بالليمبي الشائعات، التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وتحدثت عن وفاته.

وكان اسم النجم المصري قد تصدر محركات البحث، حيث أشاعت العديد من الصفحات نبأ الوفاة، وقالت إنّه توفي متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.

ونشر المكتب الإعلامي لليمبي، بياناً نفى من خلاله الشائعات المنتشرة، وأكد أنّ النجم المصري بحصة جيدة، ولا يعاني من أي مشاكل صحية.

ودعا الصفحات مجهولة المصدر للتوقف عن إطلاق مثل هذه الشائعات، التي من شأنها إثارة القلق في نفوس عشاق النجم المصري.

وكان الفنان المصري قد ابتعد عن الساحة الفنية منذ 3 سنوات، لعدم اقتناعه بالنصوص التي تقدم له.

يُذكر أنّ فيلم الكبار 2 يُعد آخر أعمال النجم المصري، في السينما المصرية.

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