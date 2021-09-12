شركة Shure تُطلق الجيل الثاني من سماعتها الذكية

رفعت شركة Shure النقاب عن الجيل الثاني من سماعتها الذكية، والذي حمل اسم Aconic 215.

وزودت Shure سماعتها الجديدة بنفس ملفات تعريف الصوتيات الموجودة في الإصدار الأصلي، وستدعم مقاومة التعرق والغبار وفق معيار IPX4.

ويتميز الجيل الجديد باحتوائه على معادلة الصوتيات EQ الذي يتم ضبطه من خلال تطبيق Shure، وبدعمه إنتاج الصوتيات في المكالمات من جهتي السماعة، بالإضافة لاحتوائها على 4 ميكرفونات تعزز جودة الصوتيات في المكالمات.

وقالت Shure إنّ الإصدار الجديد من سماعتها يدعم التحكم بأدوات الصوت، وإمكانية تشغيل السماعات تلقائياً.

وستحتوي السماعة على بطارية قوية تجعلها تعمل لمدة 8 ساعات في الشحنة الواحدة، و24 ساعة في حال استخدام حافظة الشحن.

يُذكر أنّ Shure ستوفر السماعة الجديدة بألوان الأسود والأزرق، وستطرحها في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 229 دولارا أمريكيا.

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