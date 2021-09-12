سناب شات تُطور تطبيقها بميزة جديدة

في إطار سعيها لتطوير سناب شات، أطلقت الشركة المسؤولة عن التطبيق ميزة جديدة لتتبع أعياد الميلاد أطلقت عليها Birthdays Mini.

وستتيح الميزة الجديدة للمستخدمين إمكانية معرفة أعياد ميلاد أصدقائهم بكل سهولة، وذلك من خلال قائمة صغيرة تُظهر لهم مواعيد أعياد الميلاد في حال فعّل الأصدقاء الميزة الجديدة.

ووفّرت سناب شات مجموعة من الملصقات وعبارات التهاني، التي يمكن للمستخدمين استعمالها لتهنئة زملائهم.

وستتيح الميزة الجديدة المجال للمستخدم لإنشاء عد تنازلي ليوم عيد ميلاده، بحيث يظهر هذا العد لدى جميع أصحابه.

وقالت سناب شاب إنّ قائمة أعياد الميلاد ستظهر الأشخاص الذين اختاروا فقط رؤية أعياد ميلادهم، وأكدت أنّها لن تعرِض عمر المستخدم أو سَنة الميلاد.

يُذكر أنّ الوصول للميزة يحتاج للذهاب لخلف أيقونة الصاروخ الموجودة في الدردشة، أو من خلال شريط البحث.

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