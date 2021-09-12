تطبيقات الأسبوع للايفون والايباد – باقة تطبيقات مميزة عملية سوف تعتمد عليها!

نحن في أخبار التطبيقات وكما جرت العادة منذ أعوام طويلة نقدم لكم كل أسبوع مجموعة رائعة ومتميزة من التطبيقات التي يتم اختيارها من قبل محررينا، هذه الاختيارات هي نتيجة بحث وعمل دؤوب لتوفير التطبيقات التي تبحثون عنها دون العناء في البحث بين كم هائل في متجر آبل “آب ستور” ، فنتمنى دوماً أن تنال إعجابكم مع ملاحظة أن بعض التطبيقات تشملها عروض مجانية لوقت محدود، فسارع بتنزيلها وعدم تفويت الفرصة لأن هذه العروض قد تنتهي في أي وقت وموقع “أخبار التطبيقات” غير مسئول عن ذلك!

تطبيق مجدنا – التاريخ الإسلامي

هو تطبيق مهمته التعريف بتاريخ الحضارة الإسلامية بأسلوب شيّق ومميز من خلال عرض الأحداث والعهود التاريخية منذ ولادة الرسول صلى الله عليه وسلم وِفق شريط زمني.

التطبيق يتيح إمكانية البحث عن حدث معين لمعرفة كافة تفاصيله، ولإضافة المزيد من الاستمتاع تم استحداث مسابقة للتحديات وقياس المعرفة التاريخية للمستخدم.

السعر : مجّاني

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تطبيق محرر الفيديو MovieSpirit

هو تطبيق احترافي من أجل تحرير الفيديو يحتوي على العديد من الأدوات من خلالها يمكن التعديل على الفيديو أو إنشاء مقاطع فيديو جديدة مثل القص والدمج وتعديل الأبعاد وخاصية إضافة فيديو داخل فيديو وإضافة الصور والنصوص والإيموجي بالإضافة إلى التأثيرات المرئية وأيضاً المؤثرات الصوتية التي بداخل التطبيق أو التي تود إضافتها من جهازك.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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دردشاتي – تطبيق رائع للتعارف والبحث عن زواج!

للمقبلين على زواج أو من يبحث على زوجة. نقدم لكم تطبيق دردشاتي للتعارف الزواج والشات وهو من اشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج او زواج مسيار بما لا يخالف الشريعة الاسلامية ويعتبر افضل برنامج تعارف ، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي حيث يشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج والتعارف الحلال.

التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات . من مميزات التطبيق ايضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل وامكانية العثور على نتائج لمستخدمين قريبين منك .

التطبيق يتميز ايضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور او معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين . التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالاضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا .

السعر : مجاني

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تطبيق صانع وقاريء أكواد QR

هو تطبيق مميز يمكنك من خلال إنشاء وصناعة أكواد القراءة السريعة QR codes وكذلك التعرف عليها بأشكالها المختلفة، كما يحتوي على سجل كامل بالأكواد التي تم التعرف عليها.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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تطبيق Sortify عدة تطبيقات في تطبيق واحد

هو تطبيق مميز يحتوي بداخله على عدة تطبيقات تؤدي وظائف مختلفة: تدوين الملاحظات، إعداد القوائم، التذكيرات، آلة حاسبة لحساب الدرجات الدراسية وغير ذلك.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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ويدجت التقويم Calender Widgets

هو عبارة عن ويدجت يمكن من خلاله إضافة التقويم إلى الشاشة الرئيسية بأشكال مختلفة مميزة يمكنك التبديل بينها بحسب ذوقك من بين الأشكال المختلفة التي يتيحها التطبيق.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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تطبيق الاسترخاء والتركيز Drop

هو تطبيق يساعدك على تعلم بعض تقنيات التنفس التي من خلالها يمكن الاسترخاء والتركيز، كما يساعدك أيضاً على عمل جلسات التأمل Meditation من خلال الإرشاد الصوتي داخل التطبيق وكذلك مجموعة من الأصوات الطبيعية المنتقاة عالية الجودة.

السعر : مجاني لفترة محدودة