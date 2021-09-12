سوني تستحوذ على مُطور لعبة Playroom

أعلنت شركة سوني اليابانية عن استحواذها على استديو Fire sprite المطور للعبة Playroom، ليكون الاستديو رقم 14 الذي تسيطر عليه الشركة اليابانية.

وأشارت سوني إلى أنّ الاستديو سيستمر بالعمل بنفس وتيرته السابقة تحت جناحها، كما سيضاف إلى مجموعة من الموظفين السابقين لدى سوني والذين كانوا يعملون في studio Liverpool الذي استحوذت عليه سوني وأغلقته منذ فترة.

وأوضحت سوني أنّ هدفها الرئيسي من هذا الاستحواذ إضافة مجموعة من الألعاب الحصرية لخدمتها، بالإضافة لضم مواهب جديدة لتطوير ألعاب تنافس بها كبرى شركات الألعاب.

يُذكر أنّ سوني استحوذت في الفترة الماضية على عدّة شركات متعلقة بالألعاب، في إطار سعيها لتطوير نطاق الألعاب في الشركة.

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