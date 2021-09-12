تمرين المعدة يدخل شاباً أسترالياً موسوعة غينيس للأرقام القياسية

نجح الشاب الأسترالي دانييل سكالي، بتنفيذ تمرين المعدة المعروف باسم Plank لمدة 9 ساعات ونصف، ليدخل بذلك موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وحطّم الشاب الذي يعاني من متلازمة الألم الموضعي المعقدة الرقم القياسي السابق، الذي سجله جورج هود في فبراير 2020، وبلغت مدته 8 ساعات و15 دقيقة و15 ثانية.

وعبّر الشاب الأسترالي عن سعادته بهذا الإنجاز، وقال إنّه لم يكن يتوقع أن يحطم الرقم القياسي العالمي نظراً لحالته الصحية.

وأوضح دانييل أنّه بدأ التدريب على هذا التمرين قبل عام، وأنّه خلال هذا العام كثف تدريباته حتى تمكن من تحطيم الرقم العالمي.

وقال إنّه أراد من هذا الأمر أن يوضح للناس قدرة أي شخص على تحقيق الإنجازات، بغض النظر عن وضعه الصحي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية