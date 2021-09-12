مُسنة فرنسية تسير بعكس السير لمسافة 60 كيلو مترا

شهد الطريق السريع إيه 11 الفرنسي، حادثةً غير مألوفة، حيث قطعت امرأة مُسنة لم تكشف هويتها 60 كيلو مترا بعكس السير.

وقالت الشرطة الفرنسية إنّ المسنة البالغة من العمر 71 عاماً، تسببت بإرباك كبير في حركة السير على الطريق السير، وكادت أن تسبب بعدة حوادث.

من جانبها قالت المرأة الفرنسية إنّها لم تكن تعلم أنّها تسير عكس السير، وأنّها كانت مستغربة من حركة السيارات في الطريق.

يُذكر أنّ الشرطة الفرنسية أغلقت جزءاً من الطريق لمدة ساعة ونصف، ريثما أوقفت السيدة المسنة، ونقلتها للجهة الصحية من الطريق وحلّت الأزمة المرورية التي تسببت بها.

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