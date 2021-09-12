ماجد المهندس يطلق أغنية يا جايبن راسي

طرح النجم العراقي ماجد المهندس أغنيةً جديدة على قناة روتانا الرسمية في يوتيوب وتطبيق ديزر، أطلق عليها يا جايبن راسي.

وحصدت الأغنية الجديدة آلاف المشاهدات، وحظيت بإعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تركوا مجموعة كبيرة من التعليقات الإيجابية حولها.

وتعاون ماجد المهندس في الأغنية الجديدة مع الشاعر قوس الذي كتب كلماتها، والملحن محمد العطار، في حين تولى مدحت خميس توزيعها.

وكان النجم العراقي قد أطلق مؤخراً أغنية كيف أخليك، التي حصدت أكثر من 9 ملايين مشاهدة على قناة روتانا في يوتيوب.

يُذكر أنّ ماجد المهندس أحيا مؤخراً حفلاً فنياً ناجحاً في مدينة أبها، وسط حضور جماهيري كبير.

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