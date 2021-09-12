نزيف اللثة علامة على هذا المرض

حذّرت مبادرة ProDente الألمانية لصحة الأسنان من نزيف اللثة، وقالت إنّ هذا النزيف يدل على التهاب دواعم السن.

وأوضحت أنّ النزيف يكون مؤشراً على هذا الالتهاب، في حال رافقه احمرار وتورم.

وأشارت المبادرة الألمانية لأنّ البكتريا المستقرة على الأسنان وعلى حافة اللثة، تعد السبب الرئيسي لحدوث هذا الالتهاب.

ودعت المبادرة الألمانية لعلاج هذا الالتهاب بشكلٍ فوري، وقالت إنّ إهمال علاجه يؤدي لفقدان الأسنان، ولحدوث التهابات وأمراض أخرى في أجزاء من الجسم.

وللوقاية من هذا المرض يجب تنظيف الأسنان بمعدل مرتين يومياً، بواسطة معجون أسنان يحتوي على الفلوريد، واستعمال خيط الأسنان لتنظيف الفراغات الموجودة بينها، بالإضافة لاستشارة الطبيب بشكل فوري عند حدوث النزيف من أجل البدء بعلاجه.

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