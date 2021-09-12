روعة السعدي تفتح قلبها وتكشف بعض الحقائق عنها

كشفت الفنانة السورية روعة السعدي من خلال لقاءٍ إذاعي مجموعة من الحقائق عنها، وقالت النجمة السورية إنّها اعتزلت التمثيل لأول مرة في سن ال17 لعدم تحملها لضغط الشهرة، خاصةً مع تشكيلها لثنائية رائعة مع الفنان قيس الشيخ نجيب، والتي جعلت العالم تؤكد وجود علاقة حب بينهما.

ونفت روعة السعدي ارتباطها بقيس الشيخ نجيب في أي فترة من حياتها، وقالت إنّه صديق مقرب منها.

وأبدت النجمة السورية الشابة ندمها للعودة للتمثيل، وقالت إنّ الظروف دفعتها للتراجع عن الاعتزال، وأكدت بأنّ الوضع سيئ والخيارات قليلة بالدراما، وأبدت تفاؤلها بالفترة القادمة.

كما أكدت روعة السعدي عدم خضوعها لأي عملية تجميل، وقالت إنّها تمتلك جمالاً طبيعياً، وترفض فكرة عمليات التجميل بشكلٍ مطلق.

يُذكر أنّ الفنانة الشابة ظهرت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل حارة القبة، الذي حقق نجاحاً كبيراً.

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