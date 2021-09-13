ريلمي تستعد لطرح هاتف جديد وهذه مواصفاته

تستعد شركة ريلمي الصينية لطرح هاتف جديد بمواصفات جيدة، ستطلق عليه Realme C25Y.

وأكدت التسريبات الواردة من الشركة الصينية أنّ الجهاز الجديد سيعمل بمعالج Media Tek Heilo G70، ونظام تشغيل Android 11، وواجهة Realme UI 2.0.

وستزود الشركة الصينية الهاتف الجديد بشاشة مقاس 6.5 بوصة، ودقة عرض HD+، ومعدل تحديث 60 هرتز، وستضم الشاشة كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل، وأخرى ثلاثية بدقة 48 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية والثالثة.

وستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز 128 غيغا بايت، أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها ل4 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 10 واط، واي فاي، بلوتوث، مستشعر للبصمات، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يذكر أنّ الشركة الصينية ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق العالمية خلال الفترة القادمة، بسعر يصل إلى 150 دولارا أمريكيا.

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