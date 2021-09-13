حدث لينوفو – الكشف عن مجموعة جديدة من الحواسيب المحمولة واللوحية وجهاز Chromebook

سيكون حدث لينوفو – Lenovo السنوي الافتراضي عبر الإنترنت بسبب استمرار تفشي جائحة كورونا. وتم الإعلان عن أسطول جديد من أجهزة الشركة والتي تضمنت حواسيب محمولة جديدة بنظام ويندوز 11 وحواسيب Chromebook وأجهزة لوحية أيضاً.

الحواسيب المحمولة الجديدة تبدأ مع لاب توب IdeaPad Slim 7 Pro والذي يتمتع بشاشة مقاس 16 بوصة تدعم اللمس والتي تعمل بمعدل تحديث 120Hz. وفي سياق الحديث عن المواصفات الداخلية فهو يحتوي على معالج مركزي طراز Ryzen 7 5800H ومن الممكن أن يتم اقترانه بوحدة معالجة رسومية منفصلة طراز GeForce RTX 3050 ويدعم ذاكرة وصول عشوائي تصل حتى 16 جيجابايت DDR4 وما يصل إلى 1 تيرابايت من سعة التخزين الداخلية من نوع SSD.

حسب ما تدعي شركة لينوفو، فإن لاب توب IdeaPad Slim 7 Pro قادر على العمل المتواصل لمدة زمنية لا تقل عن 12.5 ساعة بدورة شحن واحدة. يدعم الجهاز المكبرات الصوتية بتقنية Dolby Atmos ويحتوي على منفذين USB ومنفذ USB-C ومنفذ واحد HDMI وفتحة لقارئ بطاقات الذاكرة SD Cards.

خلال حدث لينوفو تم الكشف أيضاً عن لاب توب IdeaPad Slim 7 Carbon الذي يتمتع بهيكل مصنوع من ألياف الكربون وبوزن خفيف للغاية ويحتوي على شاشة مقاس 14 بوصة بدقة 2880×1880 ومعدل تحديث 90Hz وتدوم بطاريته حتى 14.5 ساعة من الاستخدام المتواصل.

تماماً مثل لاب توب IdeaPad Slim 7 Pro، يتم تشغيل IdeaPad Slim 7 Carbon عن طريق وحدة معالجة مركزية طراز Ryzen 7 5800H ومن الممكن أن يتم اقترانه بوحدة معالجة مركزية تصل إلى GeForce MX450 وذاكرة وصول عشوائي تصل حتى 16 جيجابايت وسعة التخزين الداخلية من الممكن أن تصل إلى 1 تيرابايت SSD. يحتوي اللاب توب على منفذي USB ومنفذ واحد USB-C ولكن بدون منفذ HDMI أو فتحة لقارئ بطاقات الذاكرة.

بجانب أجهزة الكمبيوتر المحمولة الجديدة، كشفت شركة لينوفو النقاب عن جهاز IdeaPad Duet 5 Chromebook الذي يأتي بشاشة قياس 13.3 بوصة بلوحة عرض OLED والتي يمكن فصلها عن لوحة المفاتيح لكي يتم استخدام شاشة الجهاز بمثابة جهاز لوحي يعمل بنظام كروم.

على صعيد الأداء يحتوي جهاز IdeaPad Duet 5 على مجموعة شرائح كوالكم Snapdragon 7c Gen 2 ويمكنك طلب إصدارات من الجهاز تحتوي على ذاكرة وصول عشوائي يصل حجمها إلى 8 جيجابايت وقد تصل سعة التخزين إلى 256 جيجابايت. وزن الجهاز خفيف جداً وبالكاد يتعدى 0.5 كيلو جرام ومن الممكن أن يعمل لمدة 15 ساعة من الاستخدام المتواصل بدورة شحن واحدة. كاميرا الويب الأمامية بدقة 5 ميجابيكسل وهناك كاميرا خلفية بدقة 8 ميجابيكسل، جنباً إلى جنب مع منفذي USB.

أما في سياق الحديث عن الأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام أندرويد، يأتي جهاز Tab P11 5G بشاشة 11 بوصة بدقة عرض 2000×1200 ويحتوي على معالج كوالكم Snapdragon 750G بجانب 6 جيجابايت من سعة ذاكرة الوصول العشوائي وسعة التخزين الداخلية هي 128 جيجابايت، ولكن هناك طُرز تحتوي على 8 + 256 جيجابايت. وبطبيعة الحال يحتوي الجهاز على فتحة MicroSD لزيادة السعة التخزينية عند الحاجة.

الكاميرا الخلفية دقتها 13 ميجابيكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل مزودة بمستشعر ToF والبطارية قادرة على العمل المتواصل لمدة 14 ساعة بدورة شحن واحدة. ويأتي الجهاز مزود بسماعات JPL رباعية ويدعم شبكات WIFi 6 واتصال 5G.

في نهاية حدث لينوفو سنجد الحاسوب اللوحي Lenovo P12 Pro الذي يعمل بنظام أندرويد 11 أيضاً ويوجد طرازات مختلفان من الجهاز. شاشة الجهاز قياس 12.6 بوصة بدقة عرض 2560×1600 ويتم تشغيل الجهاز عن طريق معالج كوالكم Snapdragon 870 ويحتوي من الداخل على ذاكرة وصول عشوائي حجمها 6 جيجابايت وسعة تخزين 128 جيجابايت أو يمكنك شراء طراز بمساحة 256 جيجابايت وذاكرة رامات سعتها 8 جيجابايت. وبطبيعة الحال يمكنك زيادة مساحة التخزين عن طريق فتحة قارئ بطاقات الذاكرة الصغيرة.

تدوم بطارية جهاز Lenovo P12 Pro حتى 17 ساعة من الاستخدام المتواصل – حسبما تدعي شركة لينوفو – والكاميرا الخلفية في الجهاز بدقة 5 ميجابيكسل، وكاميرا أخرى بدقة 13 ميجابيكسل، بينما الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجابيكسل مع مستشعر ToF ويأتي الجهاز مزود بلوحة مفاتيح قابلة للفصل ويمكن تشغيل الحاسوب اللوحي لاسلكياً عن بُعد.