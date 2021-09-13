قد نرى هاتف ايفون 13 بسعة 1 تيرابايت – وداعاً سعة 64 جيجابايت في الايفون!

سوف تكشف ابل عن سلسلة ايفون 13 مساء الثلاثاء 13 سبتمبر، وتشير آخر التسريبات إلى أننا سنكون على موعد مع هواتف ايفون بسعة 1 تيرابايت لأول مرة في تاريخ هواتف الايفون.

بخلاف ما جاء في تسريبات سابقة، صرح السيد Ming-Chi Kuo أن هواتف ايفون 13 برو وايفون 13 برو ماكس سوف تأتي بسعات تخزين مختلفة تصل إلى 1 تيرابايت او ما يعادل 1000 جيجابايت.

هواتف ايفون 13 ستتوفر بأربعة إصدارات مختلفة، وبالنسبة لأجهزة ايفون 13 ميني وايفون 13 ستتوفر بسعات تخزين 128 و 265 و 512 جيجابايت.

إذاً، أين ذهبت سعة 64 جيجابايت؟ على الأرجح لن موجودة في هواتف ايفون 13 وهو أمر متوقع، إذ ليس من المنطقي الاستمرار في طرح سعة 64 جيجابايت ونحن في عام 2021 حيث الصور ومقاطع الفيديو عالية الجودة والتطبيقات والألعاب كبيرة الحجم.

هواتف ايفون 13 برو وايفون 13 برو ماكس ستتوفر بأربعة سعات تخزينية مختلفة: 128 و 265 و 512 جيجابايت هذا بالإضافة إلى سعة 1 تيرابايت.

هذه ليست المرة الأولى التي نسمع فيها عن هواتف ذكية بسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت، فقد سبق وأن أعلنت سامسونج بالفعل عن هواتف مثل جالكسي S10 بلس بسعة تصل إلى هذا الحجم لكنها عادت مرة أخرى إلى السعات الأقل.

على سعة 1 تيرابايت، يمكن تخزين نحو 250,000 صورة ملتقطة بكاميرا بدقة 12 ميجابكسل، أو تخزين 250 فيلماً أو 500 ساعة من مقاطع الفيديو بدقة HD.

بالطبع قد لا تكون بحاجة إلى سعة 1 تيرابايت لتخزين كل هذا القدر من الملفات، لكنه خيار جيد لأولئك الذين يودون تخزين ملفات كبيرة الحجم على الايفون دون الحاجة لمساحات تخزين إضافية على الحاسوب مثلاً أو خدمات التخزين السحابي.