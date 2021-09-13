صياد أمريكي يعثر على مفاجأة في بطن تمساح

لم يكن الصياد الأمريكي شين سميث يعلم بأنّ بطن التمساح الذي اصطاده سيحتوي على أدوات أثرية قديمة استخدمها سكان أمريكا الأصليين.

ووجد الصياد في بطن التمساح الذي يصل طوله ل13 قدم مجموعة من الأشياء الأثرية التي يعود عمرها ل5 أو 6 آلاف عام، والتي كان الهنود يستخدمونها في حياتهم.

ومن أبرز الأشياء التي وجدها شين في بطن التمساح، سهم أثري كان يستخدم للصيد، وقد قال أحد علماء الآثار الذين عاينوا السهم بأنّ الهنود استخدموه أثناء صيدهم للحيوانات.

يشار إلى أنّ الصياد أبدى سعادة كبيرة بالأشياء التاريخية التي عثر عليها داخل التمساح العملاق، وقال إنّ العديد من الأشخاص لم يصدقوا اصطياده للتمساح الضخم قبل أن يؤكد السهم الأثري هذا الأمر.

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