وفاة الفنان السوري فاروق الجمعات

فقدت الدراما السورية الممثل فاروق الجمعات الذي توفي عن عمرٍ يناهز 63 عاماً.

خبر الوفاة أعلنه ولده شوقي من خلال منشورٍ نشره على صفحته في فيس بوك أكدّ من خلاله وفاة الممثل المولود عام 1958، وأشار لأنّ الدفن سيتم اليوم في منطقة جباب الواقعة في محافظة درعا السورية.

ونعت نقابة الفنانين السوريين الممثل الذي اشتهر بإتقانه اللهجة البدوية، كما نعاه عدد من الفنانين السوريين أمثال فادي صبيح، قاسم ملحو، وغيرهم من النجوم.

وكان الفنان الراحل قد بدأ مسيرته الفنية في العام 1983 بعد تخرجه من المعهد العالي للفنون المسرحية، وقدم خلال مسيرته مجموعة كبيرة من الأعمال أبرزها رحلة حنظلة، قبل أن يذوب الثلج، البركان، الجوارح، القلاع، نهاية رجل شجاع، كلنا أصدقاء، الهيبة، فرقة ناجي عطا الله، حارس القدس، وغيرها من الأعمال.

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