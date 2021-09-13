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أصالة نصري تعلن زواجها من الشاعر فائق حسن

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت الفنانة السورية أصالة نصري عن زواجها من الشاعر العراقي فائق حسن من خلال نشرها صورة تجمعها به على حسابها الرسمي في موقع إنستغرام.

وقالت النجمة السورية في منشورها بأنّ فائق كان صديقاً عزيزاً ومقرباً منها، وبأنّ لحظة واحدة حولت مشاعرهما لمشاعر حب صادقة.

وأشارت لأنّها شعرت معه بأنّها بخير وأمان، وأكدّت بأنّها ستبدأ حياتها معه وكأنها ولدت من جديد.

وتمنت أصالة في منشورها الخير السعادة لها ولزوجها، ولأصدقائها المقربين منها، وبأنّ تكون مصدراً من مصادر السعادة لهم.

يذكر أنّ الفنانة السورية أحييت خلال الفترة الماضية عدّة حفلات في السعودية بحضور جماهيري كبير، ووسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من كورونا.

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قناة 218 الليبية

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