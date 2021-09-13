شاب أسترالي يضحي بجائزته لإنقاذ حياة شقيقته

ساهمت شهامة شاب أسترالي يدعى تيم مودي على جمع تبرعات ضخمة لعلاج شقيقته جيمي من مرض سرطان الثدي.

حيث تبرع الشاب البالغ من العمر 37 عاماً ب45 ألف دولار من أصل جائزة بقيمة 50 ألف دولار ربحها خلال مشاركته في إحدى المسابقات التي أقيمت في المتجر الذي يعمل فيه.

وقال الشاب الأسترالي بأنّ شقيقته البالغة من العمر 27 عاماً اكتشفت مؤخراً إصابتها بمرض السرطان، والذي كان في مراحله المتأخرة بالنسبة لها، وبأنّه ضحى بالجائزة من أجل إنقاذ حياتها.

وأشار لأنّ علاج شقيقته سيجبرها على البقاء في المنزل، وسيمنعها من العمل أو الخروج إلى الأماكن العامة بسبب انتشار فيروس كورونا.

شهامة تيم دفعت رواد مواقع الإنترنت لإطلاق حملة تبرعات نجحت في جمع 14 ألف دولار قدمت للشابة الأسترالية.

وتمنّى رواد مواقع الإنترنت تمنوا الشفاء العاجل للشابة، وطلبوا منها أن تكون شجاعة وتواجه المرض.

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