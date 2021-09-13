واتس اب يختبر ميزة تحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص مكتوبة!

ميزة الرسائل الصوتية Voice Notes موجودة في تطبيق واتس اب منذ سنوات إلا أن مطوري التطبيق بدأوا الاهتمام بها بشكل أكبر خلال الآونة الأخيرة بإدخال بعض الخيارات الإضافية عليها.

من الخيارات الإضافية التي رأيناها على سبيل المثال خيار تسريع تشغيل الرسائل الصوتية في واتس اب حتى 1.5 و 2 مرة.

الآن، بدأ مطورو واتس اب في اختبار إضافة خيار جديد للرسائل الصوتية لم يسبقه إليه أي تطبيق آخر منافس بما في ذلك تيليجرام وهو خيار تحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص ورسائل مكتوبة.

لن يتم إرسال الرسائل الصوتية إلى خوادم واتس اب أو فيسبوك من أجل تحليلها وتحويلها إلى صورة نصية وإنما سوف يتم ذلك على الجهاز بالاعتماد على تقنية التعرف على الصوت الموجودة بالفعل في نظامي iOS و الأندرويد.

سوف يظهر محتوى الرسالة بشكل مكتوب – تماماً كالترجمة المتزامنة مع الحديث في الأفلام أو المقاطع الموسيقية – بمجرد الضغط على زر تشغيل الرسالة.

هذا الخيار لا يزال تحت الاختبار في النسخة التجريبية من تطبيق واتس اب ومن المتوقع أن تصدر قريباً خلال الفترة القادمة.

ما الفائدة من هذا الخيار الجديد؟

الفائدة الأكبر سوف تصب في صالح ذوي الاحتياجات الخاصة من الأشخاص الذين لديهم صعوبات في السمع والذين لا يتمكنون من سماع محتوى الرسائل الصوتية.

أيضاً أولئك الذين لا يودون الاستماع للرسائل الصوتية وسط جمع غفير من الأشخاص حولهم سوف يتعرفون على محتوى الرسالة الصوتية بمجرد تحويلها إلى نصوص مكتوبة دون الحاجة لسماعها.

من المزايا الجديدة المنتظرة في تطبيق واتس اب قريباً أيضاً ميزة تشغيل التطبيق على أكثر من جهاز في آن واحد دون الحاجة بالضرورة إلى وجود هاتفك الذكي أو اتصاله بالإنترنت كما هو الحال الآن.