علامات تدل على وجود مشاكل في القلب

قال الطبيب الروسي زاؤور شوغوشيف بأنّ هناك عدّة علامات ومؤشرات تدل على إصابة الشخص بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وحدد أخصائي أمراض القلب هذه العلامات بالشعور بحرقة وسط الصدر، أو ضيق في التنفس عند انتقال الشخص من غرفة دافئة لغرفة أو مكان برد، بالإضافة للشعور بآلام في الصدر تستمر لأكثر من 5 دقائق، وتحدث بشكلٍ متكررٍ.

وأكدّ الطبيب الروسي على أهمية مراجعة الأطباء عند الشعور بأي آلام في الصدر أثناء ممارسة الأنشطة البدنية.

يشار إلى أنّ أحد الأطباء الروس تحدث في وقتٍ سابقٍ عن وجود أعراض خفية لأمراض القلب والأوعية الدموية، وحدد هذه الأعراض باضطرابات القلب، الدوار، بالإضافة لارتفاع الضغط.

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