فيس بوك تطلق نظارة جديدة قادرة على تسجيل مقاطع فيديو

أثمر التعاون بين شركة فيس بوك الأمريكية وشركة Ray-Ban عن إطلاق نظارة جديدة بمواصفات مميزة حملت اسم Ray-Ban Stories.

وتتميز النظارة الجديدة بقدرتها على التقاط الصور ومقاطع الفيديو بفضل الكاميرا الموجودة فيها والتي تبلغ دقتها 5 ميغا بيكسل، بالإضافة لإمكانية استخدامها للرد على المكالمات بفضل الميكرفونات ال3 الموجودين فيها.

وأكدّت الشركة الأمريكية بأنّ نظارتها الجديدة قادرة على تسجيل الفيديوهات بدقة 1184*1184 بيكسل ومعدل 30 إطار في الثانية، ومجال رؤية 105 درجة.

وأشارت لإمكانية تنشيط الكاميرا من خلال الزر الموجود فيها أو من خلال الأمر الصوتي Hey Facebook، بالإضافة لاحتوائها على ذاكرة تساعد على تخزين 35 مقطع فيديو و500 صورة.

وستحتوي النظارة على بطارية تجعلها تعمل لمدة 6 ساعات، وعلبة شحن تشحن البطارية لمدة 3 مرات، وستتوفر بألوان الأسود اللامع والأسود غير اللامع، أزرق لامع، زيتوني لامع، بالإضافة إلى البني اللامع.

يذكر أنّ الشركة الأمريكية ستطرح النظارة الجديدة في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 229 دولار أمريكي.

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