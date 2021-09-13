HTC تطلق جهاز لوحي مميز

أزاحت شركة HTC الصينية الستار عن جهاز لوحي جديد بمواصفات مميزة أطلقت عليه HTC-A100.

وسينبض بداخل هذا الجهاز معالج UNISON Tiger T618، ومعالج رسوميات Mail G52 MP2، ونظام تشغيل Android 11.

وزودت الشركة الصينية جهازها الجديد بشاشة IPC LCD مقاس 10.1 بوصة ودقة عرض 1920*1200 بيكسل، وستضم الشاشة كاميرا أمامية بدقة 5 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الخلفية فستكون مزدوجة بدقة 13 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الهاتف بسعة 128 غيغا بايت مع إمكانية زيادتها حتى 256 غيغا بايت من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها ل8 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 7000 ميلي أمبير، واي فاي، بلوتوث، مستشعر للبصمات، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يذكر أنّ الشركة الصينية ستطلق الجهاز اللوحي الجديد في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 273 دولار أمريكي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية