غوغل توفر الوضع المظلم لسطح المكتب بشكل رسمي

في إطار سعيها لتطوير متصفح غوغل على سطح المكتب، أطلقت الشركة الأمريكية ميزة الوضع المظلم بشكل رسمي لنسخة سطح المكتب، لتساعد الميزة الجديدة الأشخاص الذين لا يرغبون في رؤية نتائج البحث بشكل ساطع.

ومن أجل تفعيل الوضع المظلم، يجب أن يقوم المستخدم بالانتقال للإعدادات، ثم إعدادات البحث، النقر على المظهر Appearance، والذي يمنح خيارات الانتقال لمشاهدة نتائج البحث بمضمونها العادي أو وهي مظلمة.

وأشارت الشركة الأمريكية، إلى أن الإعدادات الجديدة ستصل لجميع المستخدمين خلال الأسبوع المقبل.

وكانت غوغل قد بدأت باختبار الوضع المظلم على سطح المكتب، منذ شهر فبراير الماضي، وقررت طرحه رسمياً بعد نجاح الاختبارات.

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