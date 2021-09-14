الكشف عن أبطال الجزء الثالث من مسلسل الاختيار

كشفت الشركة المنتجة لمسلسل الاختيار 3، عن أبطال الموسم الجديد من المسلسل الذي سيتم عرضه في الموسم الرمضاني المقبل.

وبحسب الشركة فإنّ النجمين ياسر جلال وأحمد السقا، سيلعبان دور البطولة في الجزء الجديد من العمل الذي حظي بمتابعة كبيرة في الموسمين الماضيين.

وأكدت المصادر الواردة من الشركة المنتجة، أنّ النجم أحمد السقا وقّع عقد البطولة، وأنّ المفاوضات لا تزال جارية مع النجم ياسر جلال الذي سيشاركه البطولة.

وأوضحت المصادر أنّ كريم عبدالعزيز الذي لعب دور البطولة في الاختيار 2، سيظهر بدور شرفي في الجزء الثالث من العمل.

وكان النجم أحمد السقا قد ظهر في الجزء الأول من العمل كضيف شرف، حيث لعب دور المحقق الذي حقق مع عشماوي قبل تنفيذ حُكم الإعدام فيه.

يُذكر أنّ الشركة المنتجة تحيط الجزء الثالث من العمل بسرية كبيرة، ولم تكشف بعد عن أية معلومات عنه.

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