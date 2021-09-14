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بالفيديو.. صيني يُخلّص والدته من الملل بلعبة تنس الطاولة

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت مقاطع الإنترنت، انتشار مقطع فيديو لرجل صيني يقوم بتسلية والدته المُسنة، ويلعب معها تنس الطاولة.

حيث ظهر الرجل في المقطع وهو يقوم بلعب تنس الطاولة رفقة والدته البالغة من العمر 80 عاماً، في حديقة المنزل لكي يُرفّه عنها، ويُخلّصها من الملل الذي تعيش فيه.

وأظهرت المرأة المُسنة التي لم تكشف هويتها مهارة جيدة بالنسبة لعمرها، حيث كانت سعيدة باللعب مع ولدها.

وحظي مقطع الفيديو بانتشار كبير على مواقع الإنترنت، وبإشادة كبيرة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أثنوا على تصرف الابن البار بوالدته، وقالوا إنّ ممارسة الرياضة مفيدة جداً لوالدته في هذه السِن.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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