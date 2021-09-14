فقدان الشهية العصبي لدى الشباب.. أسبابه وأعراضه

عرّفت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين، فقدان الشهية العصبي بأنه اضطراب يصيب الشباب وبخاصة الفتيات.

وحددت أسبابه بمجموعة من العوامل البيولوجية والجنينية، بالإضافة للمشاكل الاجتماعية والعائلية، والتأثر الشديد بالنجوم والرغبة في تقليدهم.

وأشارت الرابطة إلى وجود علامات عدة دالة عليه، كالمبالغة في الاهتمام بالوزن وحساب السعرات الحرارية بشكل دقيق، والإفراط في ممارسة الرياضة، والقيء المتعمد للتخلص من الوزن، والاكتئاب وتراجع النمو وانقطاع الطمث لدى الفتيات، وانخفاض الثقة بالنفس وعدم تقدير الذات، بالإضافة للعدوانية وسرعة الاستثارة.

ودعت الرابطة الأشخاص الذين يعانون من هذه الأعراض، مراجعة الطبيب النفسي من أجل بدء العلاج السلوكي، الذي يعمل على تغيير نمط الحياة وإعادة الثقة بالنفس.

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