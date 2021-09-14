شاهد أفلام رعب واحصل على 1300 دولار أمريكي

أعلنت شركة FinaceBuzz عن رغبتها في توظيف شخص لمشاهدة 13 فيلم رعب، مقابل حصوله على 1300 دولار أمريكي.

وتهدف الشركة من هذا الأمر لمراقبة مُعدل ضربات القلب لدى الشخص أثناء مشاهدته للفيلم، وذلك من أجل اكتشاف ما إذا كانت الميزانية الضخمة للأفلام تؤثر على مدى إثارة الرهبة أم لا.

ووضعت الشركة قائمة مُكوّنة من 13 فيلماً سيتم عرضها على الشخص المختار ما بين 9 و18 من شهر أكتوبر المقبل، ومن أبرز هذه الأفلام فيلم المنشار، وأي كوايت بليس، وغيرها من الأفلام المرعبة.

وستوفر الشركة جهاز تعقب للشخص، بالإضافة لمنحه 1300 دولار أمريكي، وبطاقة هدايا بقيمة 50 دولارا أمريكيا لتغطية تكاليف تأجير الأفلام.

يُذكر أنّ الشركة ستفتح باب تقديم الطلبات يوم 26 سبتمبر الجاري، على أن تختار الفائز يوم 1 أكتوبر.

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