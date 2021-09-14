شركة OnePlus في ورطة – انفجار هاتف OnePlus Nord 2 في جيب أحد المدافعين عن حقوق الإنسان في الهند

شركة OnePlus في ورطة – هاتف OnePlus Nord 2 ينفجر من تلقاء نفسه عندما يكون الهاتف في وضع السكون، وهي ليست المرة الأولى. مؤخراً انفجر الهاتف في جيب أحد المدافعين عن حقوق الإنسان في دلهي، الهند. وهذه هي حادثة الانفجار الثانية التي تم الإبلاغ عنها خلال شهرين فقط.

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التقرير هذه المرة صحيح، ويبدو أن شركة OnePlus ستكون في ورطة كبيرة. حيث أبلغ السيد “غولاتي” لأول مرة عن الحادثة على موقع تويتر، ثم شارك المزيد من التفاصيل عن الواقعة مع موقع MySmartPrice.

ويقول الضحية أنه تفاجئ بارتفاع درجة حرارة جيبه وأنه شهر بشيء ساخن جداً، وعندما حاول التحقق من الأمر وجد دخاناً يتصاعد من الجهاز، وعلى الفور ألقى بالرداء الذي كان يرتديه وبعد لحظات انفجر الهاتف تماماً.

الصور التي شاركها الضحية واضحة جداً، ويبدو من خلالها هاتف OnePlus Nord 2 وهو محطم بالكامل. الجهة الخلفية للهاتف محترقة ومحطمة والبطارية منفجرة.

يقول السيد “غولاتي” أن الواقعة حدثت عندما كان يتواجد في غرفة مكيفة، وأضاف على ذلك بأن الهاتف لم يكن قيد التشغيل أو الاستخدام في ذاك الوقت.

شركة OnePlus في ورطة كبيرة بعد قرار الضحية بتصعيد المسألة إلى المحكمة

بعد تقرير الضحية، تواصلت شركة OnePlus مع السيد “غولاتي” وطلبت منه تقديم الجهاز للفحص، وقدمت له بعض التعويضات. ومع ذلك رفض غولاتي قبول التعويضات وخطط لاتخاذ إجراءات قانونية ضد شركة OnePlus. وقال أنه يسعى لتقديم شكوى رسمية ضد OnePlus India وسيقدم جهازه إلى الشرطة الهندية.

كما ويخطط للتبليغ عن الحادثة في محكمة المستهلك وسيطالب بأمر قضائي بحظر بيع OnePlus Nord 2 في الهند. بالإضافة إلى كل ذلك فهو يطلب من شركة OnePlus استرداد جميع الهواتف التي تم بيعها حرصاً على سلامة المستهلكين.

وأضاف في حديثه لموقع MySmartPrice أن الشركة تحاول التستر على الحادث والهروب من مسؤولياتها القانونية. وهذا لأن شركة OnePlus وصفت حادث الانفجار على كونه حادث لمرة واحدة ناتج عن عوامل خارجية بدلاً من الاعتراف بأي عيوب تصنيع متعلقة بالهاتف.

على كل حال، وبعدما تأكدنا أنها المرة الثانية التي يتعرض فيها الهاتف للانفجار، يبدو وبكل وضوح أن هناك شيء خاطئ في هاتف OnePlus Nord 2. ربما يكون السبب في ذلك هو عامل دعم الهاتف للشحن السريع بقوة 65 واط.