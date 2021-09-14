مؤتمر ابل للإعلان عن ايفون 13 – كيف تتابع المؤتمر الليلة؟ وأبرز التوقعات!

اليوم هو موعد الإعلان عن سلسلة هواتف ايفون 13 الجديدة حيث ستكشف عنها ابل في مؤتمر حي يتم بثه من خلال الإنترنت للعام الثاني على التوالي بسبب فيروس كورونا.



ماذا ننتظر من مؤتمر ابل الليلة؟

باقة من المنتجات نحن في انتظارها اليوم مع مؤتمر ابل هذا المساء والذي ننتظره معاً كل عام، وستكون أبرز الأحداث على الأرجح كالآتي:

الإعلان عن سلسلة هواتف ايفون 13 الجديدة بأربعة إصدارات مختلفة مثل ايفون 12.

الإعلان عن الجيل الثالث من سماعات الآيربودز AirPods 3.

الإعلان عن الجيل السابع من ساعة ابل Apple Watch Series 7.

الإعلان عن الإطلاق الرسمي لتحديث iOS 14 و iPadOS 14 وغيرها من التحديثات المنتظرة.

موعد المؤتمر وكيفية المتابعة؟

مؤتمر ابل سوف يكون مساء اليوم الثلاثاء 14 سبتمبر في تمام الساعة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة (السابعة بتوقيت القاهرة، أو التاسعة بتوقيت أبوظبي، أو السادسة بتوقيت دول المغرب العربي).

آبل سوف تبث مؤتمرها بشكل مباشر على يوتيوب وهذا سوف يسهل على المشاهدين متابعة المؤتمر بصورة حية أولاً باول (المؤتمر سوف يبث باللغة الإنجليزية).

المؤتمر سيتم بثه عبر يوتيوب من خلال هذا الرابط أو الفيديو المرفق. بإمكانك الضغط على زر تعيين تذكير أو Set Reminder من داخل الفيديو وسوف يقوم تطبيق يوتيوب بإرسال إشعار لك عند بداية المؤتمر.

أيضاً نحن هنا في أخبار التطبيقات سوف نقدم تغطية شاملة ووافية لكل ما سوف يتم الإعلان عنه في المؤتمر كما عودناكم سابقاً فلا تنسى أن تتابع التطبيق والموقع الخاص بنا كما عودناكم كل عام .. مرحباً سلسلة ايفون 13 😉