دراسة: العالم قد يفقد 22 مليون فتاة بحلول عام 2030

حذرت دراسة نُشرت في مجلة “BMJ Global Health” من اختلال التوازن العالمي؛ وذلك بسبب ازدياد عدد الرجال بشكل يفوق عدد النساء، بنسبةٍ كبيرةٍ.

وبحسب الدراسة؛ فإن هذه الفوارق تأتي بسبب التفضيلات الجنسية في الكثير من البلدان، وثقافة تفضيل الرجل على المرأة، وعمليات الإجهاض الانتقائية لدى كثيرين.

وأضافت الدراسة أن بعض الدول مهددة بفقدان أربعة ملايين فتاة بحلول عام 2030، وقد يصل هذا العدد إلى 22 مليون فتاة بحلول عام 2100.

وذكرت الدراسة أن الحلول يجب أن تكون ضمن أطر قانونية وتوعوية في البلدان التي تُعاني من هذه المشكلة.

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