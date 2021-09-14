مراجعة AnyUnlock – iCloud Activation Unlocker لفتح الايكلاود أو قفل التنشيط

هل تواجه صعوبة في فتح قفل الآيكلاود – iCloud على هاتفك الآيفون؟ لست وحدك، في الواقع هذه مشكلة كبيرة ومعقدة قد تواجه أي مستخدم من أصحاب أجهزة iOS من أجل فتح قفل iCloud أو إلغاء قفل التنشيط. ولكن بفضل برنامج AnyUnlock iCloud Activation Unlocker أصبح الأمر ممكناً وبسهولة شديدة. وسنحاول من خلال هذه المقالة أن نوضح لكم كيفية استخدام البرنامج من أجل فتح قفل iCloud على أجهزتكم التي تعمل بنظام iOS.

ما هو برنامج AnyUnlock iCloud Activation Unlocker؟

باختصار شديد دعونا نعرفكم في البداية على برنامج AnyUnlock iCloud Activation Unlocker. هذا البرنامج قادر على تجاوز وإزالة قفل تنشيط iCloud على جميع أجهزة iDevices الخاصة بك سواء كانت هواتف آيفون أو آيباد أو آيبود. فمعظم الهواتف والأجهزة المستعملة التي تعمل بنظام iOS يتم بيعها وهي مزودة بقفل تنشيط يجعلها عديمة الفائدة لأنك لن تستطيع استخدامها بدون إزالة قفل الآيكلاود.

ولكن مع برنامج AnyUnlock iCloud Activation Unlocker ستكون قادراً “حرفياً” على إزالة قفل iCloud بنجاح حتى وإذا كنت لا تعرف تفاصيل معرف Apple ID وكلمة المرور. البرنامج سريع وموثوق وآمن وخالي من أي فيروسات أو برامج ضارة. والأفضل من كل ذلك أنه سهل الاستخدام ولا يتطلب أي خبرة مسبقة في نظام عمل البرامج ولا يتطلب أن تكون خبيراً حتى تتمكن من استخدامه والاستفادة من جميع مميزاته.

أبرز ميزاته:

البرنامج قادر على إزالة قفل iCloud من جميع أجهزة

البرنامج قادر على إلغاء قفل التنشيط حتى بدون معرفة مُعرف Apple ID وكلمة المرو.

البرنامج يدعم جميع أجهزة iOS بما في ذلك iPhone 6s و iPhone 6 و iPhone SE و 7 و 7 Plus و iPhone 5s والمزيد.

البرنامج يدعم العديد من إصدارات iOS التي تتراوح من 12.3 وحتى 13.6.1.

يعمل بشكل فعال على أنظمة ويندوز وماك.

يقدم ضمان استرداد الأموال حتى 60 يوماً من زمن عملية الشراء.

ستجد دعم متواصل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع طول العام.

100% آمن وموثوق ومطور من فريق يتمتع بخبرة 7 سنوات .

البرنامج مضمون ومعتمد رسمياً من آبل.

خطوات مفصلة لفتح قفل التنشيط iCloud

في الحقيقة خطوات فتح قفل التنشيط لــ iCloud على أي جهاز iOS سهلة للغاية، وعلى الرغم من كونها لا تحتاج إلى شرح مفصل ولكننا سنوضح لكم كيفية فعل ذلك من خلال الخطوات الآتية.

في الخطوة الأولى قم بتنزيل برنامج AnyUnlock iCloud Activation Unlocker على جهاز الكمبيوتر الخاص بك واختار الإصدار المتوافق مع نظام التشغيل لدي سواء كان ويندوز أو ماك. وبمجرد التثبيت ستجد نفسك أمام واجهة البرنامج الرئيسية المماثلة للصورة في المثال السابق.

في الخطوة الثانية قم بتوصيل هاتفك أو جهاز iOS الخاص بك بالكمبيوتر عن طريق كابل الــ USB ومن البرنامج أمامك انقر على زر Start Now.

الخطوة الثالثة ستضطر فيها على عمل جيلبريك لهاتفك الآيفون ويمكنك الاعتماد على هذا الدليل الذي يوضح لك كيفية ذلك بالشرح المصور بسهولة شديدة. وبعد أن تنتهي انقر على زر Next.

وبمجرد الانتهاء يمكنك النقر مرة ثانية على زر Start Now لتبدأ عملية فتح قفل التنشيط iCloud على الهاتف.

الخطوة الأخيرة ما عليك سوى أن تنتظر حتى اكتمال العملية بنجاح. وبهذا الشكل أنت تمكنت من تجاوز قفل التنشيط وإلغاء حساب iCloud على الجهاز ودون أن تحتاج على الإطلاق لمعلومات أو بيانات حساب Apple ID أو كلمة المرور.

وفي النهاية يمكنك دراسة حول 20 مشكلة شائعة وحلولها الكاملة في iOS 15