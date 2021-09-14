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حرّك 114 أوقية من الماء في 30 ثانية بيديه.. وحطّم رقمًا عالميًا

تم النشر منذُ 36 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حطم رجل من ولاية أيداهو رقمًا قياسيًا في موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية باستخدام يديه لنقل أكثر من 114 أوقية سائلة من الماء بين حاويتين.

قال ديفيد راش ، الذي حطم أكثر من 200 رقم قياسي في موسوعة “غينيس” للترويج لتعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، إن وكالة تسجيل الأرقام القياسية زودته بقواعد محددة فيما يتعلق بمدى اتساع الفتحات الموجودة على حاوياته.

كان الهدف هو التغلب على 87.9 أوقية سائلة، والذي حققه محطم الرقم القياسي السابق الباكستاني عثمان أيوب في عام 2019.

سجّل “راش” الرقم القياسي بنقل 114.1 أوقية من الماء في 30 ثانية.

وأوضح أنه قاس نتائجه بثلاث طرق: استخدام العلامات الموجودة على الحاوية الخاصة به، عن طريق وزن النتيجة وطرح وزن الحاوية، وصب الماء في حاوية أخرى بعلامات أكثر حبيبات.

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قناة 218 الليبية

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