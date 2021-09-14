شائعات – عودة سامسونج Galaxy Note خلال عام 2022

هل يمكننا القول إننا سنحصل على هاتف سامسونج جالكسي نوت 22 – Samsung Galaxy Note 22 خلال عام 2022 أم أنها مجرد أحلام اليقظة؟ حسناً، نحن على يقين أننا لن نحصل على جالكسي Note 21، ولكن هناك بصيص من الأمل يشير إلى أن شركة سامسونج تخطط بالفعل لإطلاق جالكسي Note 22 خلال العام القادم.

هذا الأمل كان مصدره تغريدة على موقع تويتر من المسرب الشهير Ice Universe والذي لطالما وثقنا في تغريداته. وقد أشار فيها إلى مصدر سلسلة التوريد رأي دليل فعلياً على وجود Galaxy Note 22. للأسف الشديد لا يمكننا الجزم بصحة هذه التغريدة بعد، ولكننا على الأقل سنتعايش معها في الوقت الحالي.

نحن على بعد شهر واحد من أغسطس، وهو الوقت الذي تعودنا فيه دائماً على رؤية الرائد الجديد المجهز بالقلم من شركة سامسونج. ولكن السبب الذي يجعلني لست متفائلاً بهذه التغريدة هو أن السبب الوحيد الأساسي الذي كان يعد أحد أبرز مزايا هاتف Galaxy Note، قلم S-Pen، أصبح متواجد بالفعل في سلسلة Galaxy S ومتوافق مع العديد من هواتف السلسلة.

بالإضافة إلى ذلك فهو متوافق أيضاً مع هاتف Galaxy Z Fold 3 الذي تم إطلاقه مؤخراً، وأعتقد شخصياً أن شركة سامسونج ترى في هواتفها القابلة للطي أنها الخليف الأكثر استحقاقاً للاهتمام بدلاً من جالكسي نوت. في رأيي الشخصي هواتف سامسونج القابلة للطي وتحديداً Galaxy Z Fold 3 هي هواتف واعدة، تتمتع بشاشة مذهلة وبنية قوية، وفوق كل شيء مدعومة بقلم S-Pen. وبالطبع سيكون من المثير للاهتمام أن نرى هاتف Note جديد في عام 2022 من سامسونج.

على كل حال، نحن لا نعلم ما هو شكل المناقشات التي تدور الآن بداخل أروقة سامسونج، خاصة وبعد أن فشلت سلسلة جالكسي S22 في تحقيق هدف المبيعات الذي كان مخططاً له من قِبل مسؤولي التسويق في الشركة خلال النصف الأول من عام 2021.

الشيء الوحيد الذي يجعلني أفضل هاتف جالكسي نوت عن Galaxy Z Fold 3 هو أن هاتف Galaxy Note يوفر متسعاً لحفظ قلم S-Pen ويكون ذات وزن أخف كثيراً بحيث من الممكن حمله في الجيب بسهولة، وفوق كل شيء سعره أرخص بفارق كبير عن Galaxy Z Fold 3.

لذلك نأمل في النهاية أن نرى هاتف Galaxy Note 22 العام القادم. والآن ما هو رأيكم، هل مازلتم تتطلعون لامتلاك هاتف Note جديد من سامسونج، أم أن هواتف سامسونج القابلة للطي استطاعت أن تحل محل Note؟