دراما ومغامرة وكوميديا.. 10 أفلام من نتفليكس عليك مشاهدتها في 2021

من المعروف أن شبكة “نتفليكس” كانت من أكثر المستفيدين من الوباء العالمي، وكانت منفذًا لمحبي الأفلام خلال فترة الحجر الصحي خلال العامين الماضيين.

إليكم أفضل عشرة أفلام أنتجتها نتفليكس في 2021 وعليك مشاهدتها:

Moxie: تنفجر فتاة خجولة، تبلغ من العمر 16 عامًا، من التفرقة بين الذكور والإناث والأجواء المشحونة في مدرستها الثانوية، وتجد الإلهام اللازم من ماضي والدتها، وتشعل ثورةً غاضبةً تبدأ من المدرسة لتحقيق العدالة بين الجنسين.

The White Tiger: فيلمٌ ترشّح للأوسكار ومبنيٌ على رواية حققت مبيعاتٍ ضخمةً، ويحكي قصة سائق لعائلة هندية يحاول استخدام ذكاءه؛ من أجل الخروج من حياة الفقر والعبودية والوصول إلى القمة.

Stowaway: تلعب آنا كندريكس دور رائدة فضاء في أحدث أفلامها، رحلة مكونة من ثلاثة أشخاص في مهمة نحو المريخ قبل أن يكتشفوا شخصًا رابعًا على متن الرحلة، وبجانب كل المصاعب التي تواجه الرحلة؛ لا يوجد أكسجين كافٍ للأشخاص الأربعة.

Paper Lives: دراما عاطفية، حيث يتحدث الفيلم عن حياة المرشدين في اسطنبول، البطل هو محمد الذي يشارك في مساعدة الأطفال المرشحين، ثم يلتقي بطفل يبلغ من العمر ثماني سنوات وتنقلب حياته رأسًا على عقب.

The Dig: فيلم دراما تاريخي مأخوذ عن قصة حقيقية تدور حول مالكة أرض إنجليزية ثرية، تستأجر عالم آثار للتنقيب في تلال الدفن في ممتلكاتها، ليكتشفوا شيئًا مذهلًا.

Finding ‘Ohana: مغامرة تلو الأخرى للطفلة بيلي التي تبلغ من العمر 12 عامًا التي تتمتع بنمط حياة مدينة نيويورك، ثم يتم نقلها إلى منطقة أواهو الريفية للاعتناء بجدها، وتجد كنزًا عمره 200 عامًا غارق في سفينة، وتبدأ رحلة الاستكشاف.

I Care a Lot: فيلم كوميديا سوداء، حيث تعمل مارلا جرايسون كمحامية تعينها المحكمة لتولي قضايا كبار الشخصيات و تستغلهم من أجل جمع المال لصالحها، لكنها تقع هذه المرة مع عميل خطير، وليس مثاليًا كما يدعي.

Concrete Cowboy: بطولة إدريس إلبا أحد أكثر الممثلين الإنجليزي المحبوبين، ومعه ابنه المراهق ذو الـ 15 عامًا الذي ينتقل ليعيش معه في شمال فيلادلفيا، ليتعلم هذا الطفل عالم ركوب الخيل ورعاة البقر.

Army of the Dead: يتحدث الفيلم عن اندلاع الزومبي، حيث يخضعون جميعًا للحجر الصحفي منطقة في شمال لاس فيغاس وستقوم الحكومة بتدمير المكان في غضون 32 ساعة، وهناك 200 مليون دولار في قبلو كازينو في ذلك المكان، بينما يحاول سكوت وارد مع فريقه الخاص الحصول على هذا المال قبل الموعد المحدد.

Awake: تخيل أن العالم كله غير قادر على النوم، حيث يصاب الناس بالارتباك ويشرعون في الهلوسة، حيث تؤدي قلة النوم إلى إصابة الناس بالهيستيريا، ويحاول العلماء الوصول إلى السبب وإيجاد حل في أسرع وقت، بينما تدرك جيل أن ابنتها قد تكون مفتاح حل اللغز، وعليها أن تقرر بين حماية أطفالها أو التضحية بكل شيء من أجل الإنسانية.

To All the Boys: Always and Forever: الفيلم الثالث في هذه السلسلة، والذي يروي استكمال لارا جين رحلتها في المدرسة الثانوية، وتخيل حياتها ما بعد التخرج، وقبل ذلك؛ تعثر على رجل أحلامها وفي خضم قصة الحب بينهما؛ تسيطر عليها خيالات أخرى، وأي كُلية يجب أن تختار لاستكمال حياتها الدراسية.

