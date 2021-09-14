سماعات OnePlus – تسريب أول صور لسماعات وان بلس الاقتصادية الجديدة OnePlus Buds Z2

في نهاية عام 2020 استطاعت شركة OnePlus أن تقدم لنا واحدة من أفضل سماعات الأذن اللاسلكية بمواصفات مميزة وسعر اقتصادي رائع، وهي سماعة OnePlus Buds Z. هذه السماعة استطاعت أن تحقق نجاحاً مذهلاً لا يمكن انكاره. واليوم لدينا صور جديدة مُسربة يُقال إنها خاصة بسماعة الجيل الجديد OnePlus Buds Z2 – هذا إن صحت التسمية.

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هذه الصور ظهرت لأول مرة على موقع 91Mobile وذكر المصدر أن الصور المسربة كانت من على حساب المسرب الشهير Steve Hemmerstoffer. ومن خلال الصور يبدو أن شكل سماعة الأذن اللاسلكية الجديدة قريب جداً من الطراز الأصلي Buds Z وستمتاز بتصميم أنيق وبسيط خالِ من أي إضافات وعلبة السماعة على شكل علب حبوب الدواء.

بالنظر عن كثب إلى الصور يبدو أن السماعة لا تختلف كثيراً في مظهرها عن السماعات الرياضية الأخرى، ولكن أطراف الأذن بها اختلافات قليلة. ومن المفترض أن التصميم ذو الزاوية الحادة سيجعل من السماعة أكثر ملاءمة وسهولة وأماناً عند ارتداؤها.

دعونا نترجل بعيداً عن التصميم لوهلة. من الداخل يبدو أن السماعة تمتلك العديد من المستشعرات الجديدة، ولكننا حتى هذه اللحظة لا نعلم ما هي وظائفها وكيف من الممكن أن نستفيد منها. سنحاول أن ننتظر معرفة المزيد من التفاصيل خلال الفترة المقبلة.

أما بالعودة مرة ثانية إلى تصميم العلبة، فهو يبدو مشابهاً إلى حد كبير من تصميم علبة سماعة OnePlus Buds Z، حيث تمتاز بمؤشر طاقة في المقدمة ومنفذ شحن USB-C متواجد في خلف العلبة.

في النهاية، نتأسف لكم على عدم معرفة أي مواصفات فنية خاصة بسماعة OnePlus Buds Z2، ولكننا بكل تأكيد، مثلكم تماماً، متحمسين لمعرفة المزيد من المعلومات حول الخصائص والسعر أيضاً.

هناك بعض الشائعات التي تتوقع احتمالية إطلاق السماعة الجديدة جنباً إلى جنب مع هاتف OnePlus 9RT خلال الفترة القادمة. فهل أنتم متحمسون لمعرفة المزيد من التفاصيل حول سماعة OnePlus Buds Z2؟

نريد أن نسمع منكم جميع الآراء ونعرف ما هي أفضل سماعة أذن لاسلكية تعتمدون عليها أو تخططون لشرائها في المستقبل القريب.