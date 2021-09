أفادت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، بأنه لا ينبغي إعطاء لقاح كورونا للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عام، حتى يتم الإعلان عن ذلك.

وصرح مفوض إدارة الغذاء والدواء جانيت وودكوك، دكتوراه في الطب، وبيتر ماركس، دكتوراه في الطب، من مركز أبحاث وتقييم البيولوجيا التابع لإدارة الغذاء والدواء، بأن الإدارة تأمل في الحصول على لقاح كورونا للأطفال الأصغر سنا خلال الأشهر القادمة.

وأضاف الأطباء: “إذ أن الجميع يحتاج إلى لقاح كورونا من مختلف الفئات العمري، خاصة بعد ظهور متغير دلتا، الذي تتزايد أعداد الإصابات به، وبالرغم من الأطفال أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا، إلا أن عدداً لا بأس به من الأطفال أصيب بطفرة دلتا”.

يُذكر أن الحكومة الأمريكية سمحت في وقت سابق بإعطاء لقاح فايزر للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12-15 عام، ولقاحات جونسون آند جونسون، وموديرنا للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عام.

ولا تزال الأبحاث جارية لمعرفة إمكانية إعطاء اللقاح للفئات العمرية الأصغر، بحسب ما نقل موقع “الطبي”.

The post تحذيرات من إعطاء لقاح كورونا للأطفال دون 12 عام appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا