ملخص مؤتمر الإعلان عن ايفون 13 – كل ما تود معرفته عن منتجات ابل الجديدة!

كالعادة وكما هو منتظر كل عام، أعلنت ابل رسمياً عن هواتف ايفون 13 الجديدة وبعض المنتجات الأخرى المميزة مثل الجيل السابع من ساعة ابل والجيل الثالث من سماعات الآيربودز AirPods 3، وفي هذا المقال سوف نعرض لكم ملخص لما جاء في مؤتمر ابل.

هواتف ايفون 13 و ايفون 13 ميني

تقريباً نفس تصميم هواتف ايفون 12 لكن مع جعل وضع الكاميرات الخلفية قطري وتصغير النوتش قليلاً بنسبة 20%.

ايفون 13 ميني بشاشة 5.4 إنش وايفون 13 بشاشة 6.1 إنش، وتم زيادة معدل السطوع في الشاشة أكثر بنسبة 20%، وتقليل استهلاك الطاقة ودعم تقنيات Dolby Vision و HDR10.

معالج A15 الجديد بتقنية معالجة 5 نانومتر سداسي النواة: أربعة للمهام العادية، و اثنتان للمهام الثقيلة. أسرع بنسبة 50% على مستوى الأداء و 30% على مستوى دعم الرسوميات مقارنة بالمنافسين بحسب ما ذكرت ابل.

كاميرا أساسية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة F/1.6 وحساسية للضوء أكثر بنسبة 47%. الكاميرا الثانية واسعة المجال بدقة 12 ميجابكسل.

الوضع السينمائي في الفيديو لتحسين التتبع والتركيز على الأجسام، وكذلك وضع البورتريه في الفيديو.

بطارية ايفون 13 ميني أطول عمراً بساعة ونصف مقارنة بأيفون 12 ميني، وبطارية ايفون 13 أطول بساعتين ونصف مقارنة بأيفون 12.

سعر ايفون 13 ميني يبدأ من 699$، وسعر ايفون 13 يبدأ من 799$ لسعة 128 جيجابايت، هناك أيضاً سعة 256 و 512 جيجابايت.

ايفون 13 برو و ايفون 13 برو ماكس

معالج A15 الجديد بتقنية معالجة 5 نانومتر سداسي النواة: أربعة للمهام العادية، و اثنتان للمهام الثقيلة.

الشاشة تدعم تقنية ProMotion والتي تجعل معدل تحديث الشاشة يتراوح بين 10 حتى 120 هيرتز، ومعدل سطوع عال يصل إلى 1200 نقطة. شاشة ايفون 13 برو بقياس 6.1 إنش، وشاشة ايفون 13 برو ماكس بقياس 6.7 إنش من نوع OLED.

ثلاث كاميرا مختلفة: أساسية، واسعة المجال، مكبرة.

تحسين حساسية الضوء حتى الضعف في الكاميرا الأساسية، ونسبة 92% في الكاميرا واسعة المجال، والتكبير البصري حتى 3 مرات.

الوضع الليلي في الكاميرا المكبرة، وتقنية Smart HDR 4 لضبط الألوان.

الوضع السينمائي في الفيديو لتحسين التتبع والتركيز على الأجسام، وكذلك وضع البورتريه في الفيديو. بطارية ايفون 13 برو أطول عمراً بساعة ونصف مقارنة بأيفون 12 برو، وبطارية ايفون 13 برو ماكس أطول بساعتين ونصف مقارنة بأيفون 12 برو ماكس.

سعر ايفون 13 برو يبدأ من 999$، وسعر ايفون 13 برو ماكس يبدأ من 1099$ لسعة 128 جيجابايت، هناك أيضاً سعة 256 و 512 جيجابايت و 1 تيرابايت.

أجهزة الايباد الجديدة

ايباد الجيل التاسع رخيص الثمن

يعمل جهاز الايباد الجديد رخيص الثمن iPad 9 بمعالج A13 Bionic والذي يعمل أسرع بمرات مقارنة بأجهزة الكروم بوك وكذلك أجهزة الأندرويد اللوحية المنافسة. الشاشة بقياس 10.2 إنش.

تقريباً تم الحفاظ على نفس التصميم من ناحية وجود زر Home والحواف السميكة حول الشاشة.

كاميرا جديدة بدقة 12 ميجابكسل تدعم ميزة Center Stage والتي تبقي على الأشياء في المنتصف حتى مع الحركة.

سعر جهاز الايباد رخيص الثمن iPad 9 يبدأ من 330 دولار أمريكي للنسخة ذات سعة 64 جيجابايت.

ايباد ميني الجديد iPad Mini 6

يأتي جهاز ايباد ميني الجديد iPad Mini 6 بشاشة 8.3 إنش من نوع LCD Retina.

الآن تم إضافة منفذ USB C بدلاً من منفذ lightning كما هو الحال في أجهزة ايباد برو.

يوجد مستشعر بصمات في الجانب العلوي من الجهاز.

الكاميرا الأمامية بدقة 12 ميجابكسل بتقنية Center Stage والخلفية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة F/1.8 وتصوير الفيديو بدقة 4K وتقنية Smart HDR وغيرها.

سماعات ستريو.

توجد نسخة تدعم شبكات الجيل الخامس 5G.

يبدأ السعر من 500 دولار أمريكي.

الجيل السابع من ساعة ابل Apple Watch Series 7

هناك ميزة جديدة في ساعة ابل الجديدة (الجيل السابع) تجعلها قادرة على تحديد وضعية ركوب الدراجات تلقائياً مع تحديد التوقفات والسقوط المفاجيء أيضاً.

تصميم الساعة الجديد يبدو أقرب للإصدارات السابقة ولكن مع شاشة أكبر.

تم تقليل حواف الشاشة أكثر، وزيادة معدل السطوع بنسبة 70% في وضع الشاشة الدائمة Always On Display.

زيادة أبعاد الشاشة سمحت لأبل بزيادة حجم الأزرار وكذلك إضافة واجهات جديدة للساعة.

تم تحسين متانة الساعة بإضافة ميزة مقاومة الغبار IP6X وكذلك إضافة زجاج أقوى ضد الكسر وبالطبع لا تزال الساعة مقاومة للماء.

رفع سرعة الشحن بنسبة 30%.