«آبل» تكشف عن هواتفها الجديدة آيفون 13

أعلنت شركة “آبل” في مؤتمرها السنوي لعام 2021 الذي عُقِد اليوم الثلاثاء، عبر الإنترنت للعام الثاني على التوالي بسبب جائحة كورونا وحمل اسم “كاليفورنيا ستريمنغ”، عن أجهزة آيفون 13 وساعة آبل من الجيل السابع وأجهزة آيباد المختلفة.

وكشفت شركة آبل عن سلسلة آيفون 13 الجديدة، وهي: آيفون 13، وآيفون 13 ميني، وآيفون 13 برو، وآيفون 13 برو ماكس.

وتم الإعلان رسمياً، عن الجزء المتطور من تشكيلة آيفون 13: آيفون 13 برو وآيفون 13 برو ماكس، ويحتوي الهاتفان على شريحة A15 Bionic أسرع، وثلاث كاميرات جديدة تمامًا، وشاشة محسّنة مع عرض معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز ProMotion الذي يمكن أن يصل سطوعه إلى 1000 شمعة.

ويبدأ سعر آيفون 13 برو من 999 دولار، بينما يبدأ سعر آيفون 13 برو ماكس من 1099 دولار. ويكون كلاهما متاحًا للطلب يوم الجمعة، ويتم الشحن في 24 سبتمبر. وتتوفر الهواتف بأربعة ألوان: الجرافيت والذهبي والفضي والأزرق الفاتح الجديد.

وتدعم شاشات Super Retina XDR في كلا النموذجين معدلات تحديث متغيرة تتراوح بين 10 هرتز و 120 هرتز، وهي بنفس حجم العام الماضي عند 6.1 و 6.7 إنش. ولكن مع نتوء أصغر قليلاً الذي من المفترض أن يسمح بمساحة أكبر في شريط حالة iOS.

ويستخدم كلا الجهازين شريحة A15 Bionic الجديدة، التي توفر زيادة في سرعة وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات المألوفة مقارنة بالعام الماضي. وتقول الشركة أيضًا إن الشريحة يجب أن تكون أسرع لمهام التعلم الآلي.

وهذه هي السنة الثالثة التي تقسم فيها آبل تشكيلة هواتفها الرائدة إلى أجهزة عادية وبرو. وفي العام الماضي، لاحظ العديد من المراجعين أنه لم يكن هناك فرق كبير بين آيفون 12 برو وآيفون 12.

وبالرغم من أن آيفون 12 برو يحتوي على كاميرا تليفوتوغرافي إضافية ومستشعر lidar والمزيد من ذاكرة الوصول العشوائي والتخزين. ولكن كان التصميم الأساسي والمعالج وإمكانيات 5G وشاشة OLED كلها متشابهة، إن لم تكن متطابقة، مع آيفون 12 العادي.

وتقول الشركة إن الهواتف بها نظام ثلاثي الكاميرات جديد كليًا. ويجب أن توفر الكاميرا الفائقة الاتساع تصويرًا أفضل في الإضاءة المنخفضة. بينما يجب أن تشهد الكاميرا الواسعة للغاية تحسينات أيضًا، بفضل فتحة العدسة الأوسع، بحسب ما نقل موقع “البوابة العربية للأخبار التقنية”.

وتزيد عدسة التقريب الآن حتى 3x، مما يتيح تكبيرًا بصريًا 6x عبر الكاميرات الثلاث. وتحتوي جميع الكاميرات الثلاث الآن على الوضع الليلي، وهناك وضع ماكرو جديد لتصوير الأهداف على بعد 2 سنتمتر فقط. ويتم تضمين تثبيت الصورة البصرية بتحويل المستشعر في كلا النموذجين.

وعلى جانب البرنامج، أعلنت الشركة عن ميزة Photographic Styles الجديدة للتصوير الفوتوغرافي، التي تبدو وكأنها تعمل إلى حد ما مثل مرشحات الكاميرا التقليدية مع القليل من التصوير الحسابي. وعلى جانب الفيديو، تتوفر ميزة التركيز السينمائي التي تم الإعلان عنها لجهاز آيفون 13 أيضًا عبر آيفون 13 برو وآيفون 13 برو ماكس.

ويتمكن آيفون 13 برو أيضًا من التصوير بدقة تصل إلى 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية في ProRes، وهو تنسيق فيديو عالي الجودة يمنح محرري الفيديو مزيدًا من التحكم عند تعديل اللقطات بعد التقاطها.

ومع ذلك، فإن خيار التخزين الأساسي بسعة 128 جيجابايت سوف يصل إلى دقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطار في الثانية. وتقول الشركة إن دعم ProRes يكون متاحًا في تحديث iOS 15 في المستقبل.

وتم أيضًا تحسين عمر البطارية، حيث يستمر آيفون 13 برو لمدة 1.5 ساعة أطول من آيفون 12 برو. ويدوم آيفون 13 برو ماكس 2.5 ساعة أطول من آيفون 12 برو ماكس عند الشحن.

وتتراوح خيارات التخزين لجهاز آيفون 12 برو من 128 جيجابايت إلى 1 تيرابايت، وهي أكبر مساحة تخزين قدمتها الشركة على الإطلاق عبر أي هاتف. وتمت ترقية أداء 5G أيضًا مع دعم المزيد من النطاقات، التي تقول آبل إنها يجب أن توفر تغطية أفضل.

ويمكن طلب الهواتف من موقع آبل بداية من يوم الجمعة، على أن يتم طرحها في الأسواق بتاريخ 24 سبتمبر الجاري.

