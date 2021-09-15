ملخص مؤتمر ابل – الإعلان عن iPad Mini 6 بشريحة A15 Bionic

ملخص مؤتمر ابل – خلال حدث “California Streaming” أعلن عملاق التكنولوجيا الأمريكي عن الجيل الجديد من أجهزة iPad Mini والذي تمتع بحواف أضيق وزوايا دائرية، والأخبار الجيدة هنا أنه أصبح بشاشة أكبر حجماً من iPad Mini 5، حيث بلغت مساحة الشاشة 8.3 بوصة، مقارنة بشاشة الجهاز الماضي صاحب لوحة عرض قياس 7.9 بوصة.

وهذا يعني أن الجهاز اللوحي الجديد سيكون مفيد جداً في عدد مختلف من المجالات، ولا سيما في مجال الأعمال الدراسية وتعدد المهام. ومن خلال تصريحات آبل، فإن معدل سطوع الشاشة قد تصل ذروة إضاءته حتى 500nits، مما يعني أنها ستكون مُشرقة للغاية حتى في ظل الإضاءات الساطعة وتحت أشعة الشمس.

تصميم iPad Mini 6 شبيه إلى حد كبير مع أول iPad Mini رأيناه من شركة آبل في عام 2012. لذا، يبدو أن النموذج الجديد يحاول إعادة إحياء النماذج التقليدية للحواسيب اللوحية الخاصة بالشركة. حواف الجهاز أقل سُمكاً من iPad Mini 5، وهناك عدد وفير من خيارات الألوان والتي من بينها الوردي والأرجواني والفضاء الرمادي ولون أضواء النجوم “Starlight”.

من حيث المنافذ، يحتوي تابلت iPad Mini 6 على منفذ واحد USB-C قادر على نقل البيانات بسرعة 5 جيجابت في الثانية. وبهذا الشكل تم استبدال منفذ Lightning المعهود كحال جميع أجهزة iPad Pro. ستجد مُعرف اللمس “Touch ID” في الجزء العلوي من التابلت – ملحوظة: لا يوجد مُعرف الوجه “Face ID” -، ويحتوي على نظام مكبر صوت استريو.

كل من الكاميرا الأمامية والخلفية بدقة 12 ميجابيكسل، مع إضاءة الفلاش وتركيز البكسل على كل من الكاميرا الخلفية والأمامية. مع الدعم لميزة ” Apple’s Center Stage” التي رأيناها لأول مرة مع جهاز iPad Pro خلال العام الماضي.

بالإضافة إلى كل ما قد قيل، فإن الجهاز يدعم شبكة WiFi 6 واتصال 5G، مع سرعة تحميل تصل إلى 3.5 جيجابت في الثانية. أيضاً يوجد قلم Apple من الجيل الثاني ويتم تعليقه مغناطيسياً على التابلت وبالطبع مع توفير الدعم للشحن اللاسلكي.

حواف التابلت مصنوعة من معدن الألمونيوم المعاد تدويره بنسبة 100%. معالج iPad Mini 6 طراز A15 Bionic وتدعي شركة آبل أنه أسرع بنسبة 40% ووحدة معالجة رسومية أقوى بنسبة 80% مقارنة بالجيل السابقة. كل هذا وبالإضافة إلى عمر بطارية أطول بشكل ملحوظ.

تابلت iPad Mini 6 جاهز للطلب بدءًا من اليوم وسيتوفر في المتاجر يوم 24 سبتمبر بسعر يبدأ عند 499$. بينما تبدأ الطُرز الخلوية بسعر 649$