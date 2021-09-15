رسمياً – جالكسي M22 بشاشة 90Hz وكاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابيكسل وبطارية 5000 ميللي أمبير

بعد شهور طويلة من الشائعات والتسريبات، أطلقت شركة سامسونج هاتف الفئة الاقتصادية المنتظر بشدة جالكسي M22، وعلى الرغم من أن الشركة لم تذكر تاريخ محدد على موقعها الرسمي لموقع الإطلاق، إلا أن الهاتف متواجد فعلياً على موقع الشركة الإلكتروني بألمانيا وموضح لجميع المواصفات والخصائص.

بالرغم من ذلك فلم يوجد أي تفاصيل حول السعر أيضاً، وبالطبع سنعرف هذه التفاصيل الصغيرة خلال الأسابيع وربما الأيام القليلة القادمة.

مواصفات هاتف جالكسي Galaxy M22

الهاتف متشابه إلى حد كبير في المواصفات مع هاتف جالكسي A22، باستثناء الشحن السريع بقوة 25 واط. فهو يحتوي على نفس البطارية والتي سعتها 5000 ميللي أمبير في الساعة، وبالطبع مع دعم الشحن السريع بقوة 25 واط عبر كابل USB-C، بينما هاتف جالكسي A22 يدعم الشحن بقوة 15 واط فحسب.

من خلال المواصفات المذكورة على صفحة الشركة الرسمية موقع سامسونج ألمانيا، فإن هاتف جالكسي M22 يمتاز بكاميرا أمامية دقتها 22 ميجابيكسل، على الرغم أن هناك بعض المصادر التي تؤكد على أن الكاميرا الأمامية ستكون بدقة 13 ميجابيكسل فقط – لسنا متأكدين من هو الصحيح!

أما بالنسبة لمصفوفة الكاميرا الخلفية فهي عبارة عن وحدة تصوير رباعية، تأتي الكاميرا الرئيسية عبارة عن مستشعر بدقة 48 ميجابيكسل، بجانب عدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابيكسل، وكاميرا ماكرو وكاميرا العمق وكلاً منهما بدقة 2 ميجابيكسل.

الهاتف قادر على التقاط مقاطع فيديو عالية الجودة بدقة FHD بمعدل 30 إطار في الثانية، والكاميرا تدعم التكبير البصري حتى مستوى 10x.

أيضاً يتمتع الهاتف بشاشة 6.4 بوصة بدقة +HD والتي تعمل بمعدل تحديث 90Hz. أما بالحديث عن قوة الأداء، فيتم تشغيل الهاتف بواسطة معالجة من MediaTek طرازه Helio G80 وسرعة تردده 2 جيجاهرتز.

المعالج مقترن بذاكرة وصول عشوائي بمساحة 4 جيجابايت مع سعة تخزين داخلية حجمها 128 جيجابايت، ويمكن زيادة سعة التخزين حتى 1 تيرابايت من خلال فتحة قارئ بطاقات microSD. جدير بالذكر أنه من الممكن رؤية طُرز من نفس الهاتف بذاكرة وصول عشوائي 6 جيجابايت.

يمتاز الهاتف بماسح ضوئي لبصمات الأصابع على الجانب فوق زر الباور، ومقبس 3.5 ملم. الهاتف متاح بالعديد من خيارات الألوان الأسود والأزرق والأبيض