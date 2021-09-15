الإعلان عن الجيل السابع من ساعة ابل وتش – Apple Watch 7

ملخص مؤتمر ابل – وأخيراً متعنا أعيننا بالجيل الجديد من ساعة ابل وتش 7 – Apple Watch 7 وهي تبدو مختلفة كثيراً عن جميع الطُرز السابقة. يمكنك أن تتوقع شاشة أكبر من حيث المساحة، وعدد أكبر من واجهات الشاشة، وتحسين ملحوظ في قدرات الشحن.

ما الجديد في ساعة Apple Watch 7؟

تضمن حدث “California Streaming” الافتراضي عدد مختلف من أجهزة شركة آبل الجديدة، والتي كانت من بينها الجيل الجديد من الساعة الذكية آبل وتش 7 – Apple Watch 7 والتي امتازت ببعض التغييرات في نظام العرض، جنباً إلى جنب مع بعض الترقيات والتحديثات المختلفة الأخرى، حيث حصلت الساعة الجديدة على تصنيف IP6X لمقاومة الغبار ويمكنها تحمل الماء حتى عمق 50 متر.

ولكن لا توجد أي تحديثات جديدة من حيث أجهزة الاستشعار الخاصة بالصحة أو اللياقة البدنية. فإذا كنت من أصحاب ساعة آبل وتش 6 – Apple Watch 6، فقد يكون من الأفضل بالنسبة لك الانتظار للجيل القادم Apple Watch 8 لكي تشعر بأي تغييرات جديدة. ولكن إذا كنت لا تزال متحمساً لساعة آبل وتش 7 – فلا يزال لدينا أيضاً بعض التفاصيل المهمة التي قد تود الاطلاع عليها…

شاشة أفضل وأكبر حجماً

ساعة آبل الجديدة Apple Watch 7 تحصل على لمسات نهائية جمالية، ولا سيما الشاشة الأكبر حجماً بنسبة 20% مقارنة بساعة الجيل الماضي Apple Watch 6، وهذا كان بفضل الحواف الأكثر نحافة والأرق لزيادة استيعاب مساحة الشاشة.

وإذا كان هذا يعني أي شيء فهو يعني شيء واحد في غاية الأهمية، وهو أن الشاشة الجديدة ستكون قادرة على استيعاب 50% أكبر من حجم النصوص، كما هو موضح في صورة المثال السابقة، بالإضافة إلى الأزرار الأكبر حجماً.

الساعة الجديدة تمتاز بمعدلات سطوع أعلى بنسبة 70% من ساعة الجيل الماضي. أما من حيث المتانة فهي أفضل ساعة تتمتع بفترات عمر افتراضية أطول وقادرة على الدوام لفترات زمنية أطول ولديها مقاومة أكثر قوة للصدمات.

ومن حيث الألوان، تم إضافة اللون الأخضر إلى خيارات الألوان المعهودة التي رأيناها في الماضي، وبالنسبة لسوار الساعة، فستكون هناك العديد من الألوان المختلفة وستكون هناك أشرطة مختلفة متوافقة مع تصميم الساعة الجديد.

العديد من واجهات الشاشة الجديدة

وضمن ملخص مؤتمر ابل أعلنت الشركة أنه سيكون هناك العديد من واجهات الشاشة الجديدة، والتي من بينها وجه الشاشة المُعبأة بالبيانات، ووجه الديناميكي الذي يدفع بوجه الساعة نفسه إلى حواف الشاشة، وكذلك سيكون هناك إصدارات مختلفة من واجهات الشاشة المدعومة من علامة آبل التجارية Apple Watch.

تحسينات في قدرات الشحن

يبدو أن قدرات الشحن لم تتحسن بالشكل الذي كنا نتوقعه أو نقرأ عنه من خلال التسريبات، ولكن على الأقل ستسمح تقنية الشحن الجديدة في ساعة Apple Watch 7 بالقدرة على شحن 80% من سعة البطارية في فترة زمنية لا تتجاوز 45 دقيقة فقط.

وماذا عن السعر وموعد الطرح؟

للأسف نحن مُضطرين على الانتظار لفترة زمنية أطول حتى نرى ساعة آبل الجديدة على معاصمنا. وعلى الرغم من أننا لم نحصل على موعد وتاريخ محدد، إلا أن الشركة حددت وقت إطلاقها خلال خريف عام 2021. وستكون الساعة الجديدة متاحة للشراء بسعر يبداً مع 379$ دولار أمريكي.