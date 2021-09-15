ايفون 13 – المواصفات الرسمية، الأسعار، وكل ما تود معرفته!

كشفت ابل عن سلسلة ايفون 13 والتي تضم أربعة إصدارات جديدة منها ايفون 13 و ايفون 13 ميني وهما يشتركان في العديد من السمات. في هذا المقال سوف نتحدث عن هاتف ايفون 13 من ناحية المواصفات الرسمية وأهم المزايا به كما سنلقي نظرة على الأسعار التي سيتم طرح الهاتف بها في الأسواق.

ملخص مواصفات هاتف ايفون 13

الشاشة : من النوع OLED بقياس 6.1 إنش بدقة 2532×1170 بكسل، بكثافة بكسلات 460 بكسل لكل إنش .

من النوع OLED بقياس 6.1 إنش بدقة 2532×1170 بكسل، بكثافة بكسلات 460 بكسل لكل إنش . المعالج : A15 Bionic الجديد بمعمارية 64 بت وتقنية معالجة 5 نانومتر، سداسي النواة.

A15 Bionic الجديد بمعمارية 64 بت وتقنية معالجة 5 نانومتر، سداسي النواة. الكاميرا الخلفية : كاميرا ثنائية واحدة أساسية بدقة 12 ميجابيكسل مع عدسة ذات فتحة ƒ/1.6، والثانية واسعة المجال مع فتحة عدسة ƒ/2.4 مع زاوية 120°

كاميرا ثنائية واحدة أساسية بدقة 12 ميجابيكسل مع عدسة ذات فتحة ƒ/1.6، والثانية واسعة المجال مع فتحة عدسة ƒ/2.4 مع زاوية 120° الكاميرا الأمامية : بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.2



بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.2 سماعات ستريو

السعات التخزينية : 128 / 256 / 512 جيجابايت .

128 / 256 / 512 جيجابايت . الألوان : وردي، أزرق، أحمر، أبيض، أسود.

وردي، أزرق، أحمر، أبيض، أسود. دعم شبكات الوايفاي 802.11ax Wi-Fi 6 وبلوتوث 5 وشبكات الجيل الرابع والخامس.

802.11ax Wi-Fi 6 وبلوتوث 5 وشبكات الجيل الرابع والخامس. تقنية التعرف على الوجه Face ID

التصميم .. مثل ايفون 12

تصميم هاتف ايفون 13 لا يختلف عن ايفون 12 في شيء تقريباً غير بعض التفاصيل الصغيرة كتقليل حجم النوتش وتغيير ترتيب الكاميرات في الخلف بخلاف ذلك فقد أبقت ابل على نفس التصميم الذي اعمدته العام الماضي.

بشكل عام، نجد الهاتف مستوٍ ومسطح من جميع الجوانب تماماً كالإصدارات القديمة من الايفون. يتوفر ايفون 13 بـ 5 ألوان مختلفة هي: الوردي، الأزرق، الأحمر، الأبيض، والأسود. وهو مغطى من الأمام بطبقة حماية سيراميكية شفافة Ceramic Shield أكثر متانة ومقاومة للخدش والكسر، ومن الخلف بطبقة زجاجية، أما الجوانب فهي مصنوعة من الألمنيوم.

أبعاد الهاتف هي 146.7 مليمتر للطول × 71.5 مليمتر للعرض وسمك 7.65 مليمتر نفس أبعاد ايفون 12 لكن أكثر سمكاً، بينما يبلغ الوزن 173 جراماً. الهاتف مقاوم للماء والأتربة بمعيار IP68 (بحد أقصى 6 أمتار تحت الماء ولمدة أقصاها 30 دقيقة)

الشاشة .. أكثر سطوعاً

شاشة ايفون 13 تطلق عليها ابل اسم Super Retina XDR وهي شاشة من نوع OLED يبلغ قياسها 6.1 إنش وهي ذات دقة عالية تعطي كثافة بكسلات عالية أيضاً تساوي 460 بكسل لكل إنش.

الشاشة أكثر سطوعاً بنسبة 28% لتصل إلى 800 نقطة إضاءة بحد أقصى تحت أشعة الشمس حتى يكون المحتوى واضحاً وعند تفعيل وتشغيل محتوى بتقنية HDR يمكن أن تصل شدة السطوع إلى 1200 نقطة إضاءة ومع ذلك طورت ابل الشاشة لتستهلك طاقة أقل. تدعم شاشة ايفون 13 تقنيات HDR و Dolby Vision و True Tone لعرض المحتوى وإنتاج الألوان بطريقة مميزة أقرب للطبيعة.

معالج ابل A15 الجديد

معالج ابل A15 Bionic الجديد هو معالج يعمل بتقنية معالجة 5 نانومتر وهو وفقاً لأبل أسرع بنسبة 50% على مستوى الأداء وأفضل بـ 30% على مستوى دعم الرسوميات والجرافكس مقارنة بهواتف الأندرويد المنافسة.

المعالج سداسي النواة منها أربعة أنوية مخصصة للمهام العادية أما الاثنتان الباقيتان فهما للمهام الثقيلة والأداء العالي، معالج الرسوميات هو معالج رباعي النواة، وهناك أيضاً معالج Neural Engine للذكاء الاصطناعي. عموماً، لا يبدو أن هناك فارقاً كبيراً بين معالج A15 Bionic ومعالج A14 الذي رأيناه العام الماضي.

كاميرا ايفون 13

ابل تزعم أنها قامت بعمل “ترقية ضخمة” للكاميرا. بداية، وقبل كل شيء، لدينا كاميرا ثنائية خلفية (واحدة أساسية وأخرى واسعة المجال) تم تحريك أحدها 45 درجة لتصبح الكاميراتان في وضع قطري، وهذا عمل على تحسين ترتيب مكونات نظام التصوير الخلفي وأضاف مساحة لتقنية التثبيت البصري عبر تحريك المستشعر Sensor-shift OIS وليس عبر تحريك العدسات كما هو معتاد، والتي تعمل على ثبات الصور بشكل أفضل ومنع اهتزازها.

الكاميرا الجديدة الأساسية في ايفون 13 لها القدرة على التقاط الضوء بشكل أفضل بنسبة تصل إلى 47%، أيضاً تم تحسين حساسية الكاميرا واسعة المجال للضوء في أوضاع الإضاءة المظلمة.

وضع التصوير السينمائي Cinematic Mode هو من الأشاء المميزة التي أضافتها ابل إلى كاميرا ايفون 13 فهو يجعل الكاميرا تركز على عنصر ما داخل الفيديو تم تصنع تشويش على ما حوله وما خلفه، مع قدرة استثنائية على نقل التركيز من عنصر لآخر داخل المشهد تماماً كما في المشاهد السنيمائية!

أيضاً تتمتع الكاميرا الخلفية بالمزايا الآتية: