ايفون 13 ميني – المواصفات الرسمية ، الأسعار ، وكل ما تود معرفته!

ايفون 13 ميني هو الايفون الأرخص ثمناً والأصغر حجماً في سلسلة هواتف ايفون 13. إذا كنت من هواة الهواتف الذكية صغيرة الحجم فهذا قد يكون اختيار مثالي لك. هنا سنتعرف على مواصفات iPhone 13 ميني وجميع المزايا الموجودة به والأسعار الرسمية من ابل.

ملخص مواصفات هاتف ايفون 13 ميني

الشاشة : من النوع OLED بقياس 5.4 إنش بدقة 2340×1080بكسل، بكثافة بكسلات 476 بكسل لكل إنش .

من النوع OLED بقياس 5.4 إنش بدقة 2340×1080بكسل، بكثافة بكسلات 476 بكسل لكل إنش . المعالج : A15 Bionic الجديد بمعمارية 64 بت وتقنية معالجة 5 نانومتر، سداسي النواة.

A15 Bionic الجديد بمعمارية 64 بت وتقنية معالجة 5 نانومتر، سداسي النواة. الكاميرا الخلفية : كاميرا ثنائية واحدة أساسية بدقة 12 ميجابيكسل مع عدسة ذات فتحة ƒ/1.6، والثانية واسعة المجال مع فتحة عدسة ƒ/2.4 مع زاوية 120°

كاميرا ثنائية واحدة أساسية بدقة 12 ميجابيكسل مع عدسة ذات فتحة ƒ/1.6، والثانية واسعة المجال مع فتحة عدسة ƒ/2.4 مع زاوية 120° الكاميرا الأمامية : بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.2



بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.2 سماعات ستريو

السعات التخزينية : 128 / 256 / 512 جيجابايت .

128 / 256 / 512 جيجابايت . الألوان : وردي، أزرق، أحمر، أبيض، أسود.

وردي، أزرق، أحمر، أبيض، أسود. دعم شبكات الوايفاي 802.11ax Wi-Fi 6 وبلوتوث 5 وشبكات الجيل الرابع والخامس.

802.11ax Wi-Fi 6 وبلوتوث 5 وشبكات الجيل الرابع والخامس. تقنية التعرف على الوجه Face ID

التصميم .. صغير ولكن جميل

هاتف ايفون 13 ميني قد يكون هاتف صغير الحجم لكنه راقي التصميم ولا يختلف كثيراً عن أي من هواتف ايفون 13 الأخرى من ناحية التصميم الخارجي المغلف من الخلف بالزجاج ومن الأمام بطبقة حماية سيراميكية شديدة المتانة.

التصميم بشكل عام مسطح ومستوٍ، ويتوفر ايفون 13 ميني بـ 5 ألوان مختلفة هي: الوردي، الأزرق، الأحمر، الأبيض، والأسود. صحيح، أن ايفون 13 ميني يشبه نسخة العام الماضي لكن هناك بعض الاختلافات الطفيفة مثل تغيير ترتيب الكاميرات الخلفية وتقليل النوتش. هاتف ايفون 13 ميني هو نفسه ايفون 13 وبكن بحجم أصغر، نفس المعالج والكاميرا والتصميم لكن قياس الشاشة أقل والبطارية أصغر وفي النهاية السعر كذلك أرخص.

أبعاد الهاتف هي 131 مليمتر للطول × 64 مليمتر للعرض وسمك 7.65 مليمتر، وهي أبعاد تجعل الهاتف صغير الحجم وسهل الحمل والاستخدام بيد واحدة مع الأخذ بالاعتبار أيضاً خفة وزنه إذ لا يتجاوز وزن الجهاز 140 جراماً. جدير بالذكر أن الهاتف مقاوم للماء والأتربة بمعيار IP68 (بحد أقصى 6 أمتار تحت الماء ولمدة أقصاها 30 دقيقة).

الشاشة .. أكثر سطوعاً

شاشة iPhone 13 Mini تطلق عليها ابل اسم Super Retina XDR وهي شاشة من نوع OLED يبلغ قياسها 5.4 إنش وهي ذات دقة عالية تعطي كثافة بكسلات عالية أيضاً تساوي 460 بكسل لكل إنش.

الشاشة أكثر سطوعاً بنسبة 28% لتصل إلى 800 نقطة إضاءة بحد أقصى تحت أشعة الشمس حتى يكون المحتوى واضحاً وعند تفعيل وتشغيل محتوى بتقنية HDR يمكن أن تصل شدة السطوع إلى 1200 نقطة إضاءة ومع ذلك طورت ابل الشاشة لتستهلك طاقة أقل. تدعم شاشة ايفون 13 تقنيات HDR و Dolby Vision و True Tone لعرض المحتوى وإنتاج الألوان بطريقة مميزة أقرب للطبيعة.

معالج ابل A15 الجديد

معالج ابل A15 Bionic الجديد هو معالج يعمل بتقنية معالجة 5 نانومتر وهو وفقاً لأبل أسرع بنسبة 50% على مستوى الأداء وأفضل بـ 30% على مستوى دعم الرسوميات والجرافكس مقارنة بهواتف الأندرويد المنافسة. هاتف ايفون 13 ميني لن يكون أقل في الأداء من أي هاتف آخر في السلسلة.

المعالج سداسي النواة منها أربعة أنوية مخصصة للمهام العادية أما الاثنتان الباقيتان فهما للمهام الثقيلة والأداء العالي، معالج الرسوميات هو معالج رباعي النواة، وهناك أيضاً معالج Neural Engine للذكاء الاصطناعي. عموماً، لا يبدو أن هناك فارقاً كبيراً بين معالج A15 Bionic ومعالج A14 الذي رأيناه العام الماضي.

كاميرا ايفون 13 ميني

كاميرا iPhone 13 Mini هي نفسها كاميرا ايفون 13. بداية، وقبل كل شيء، لدينا كاميرا ثنائية خلفية (واحدة أساسية وأخرى واسعة المجال) تم تحريك أحدها 45 درجة لتصبح الكاميراتان في وضع قطري، وهذا عمل على تحسين ترتيب مكونات نظام التصوير الخلفي وأضاف مساحة لتقنية التثبيت البصري عبر تحريك المستشعر Sensor-shift OIS وليس عبر تحريك العدسات كما هو معتاد، والتي تعمل على ثبات الصور بشكل أفضل ومنع اهتزازها.

الكاميرا الجديدة الأساسية في iPhone 13 Mini لها القدرة على التقاط الضوء بشكل أفضل بنسبة تصل إلى 47%، أيضاً تم تحسين حساسية الكاميرا واسعة المجال للضوء في أوضاع الإضاءة المظلمة.

وضع التصوير السينمائي Cinematic Mode هو من الأشاء المميزة التي أضافتها ابل إلى كاميرا ايفون 13 فهو يجعل الكاميرا تركز على عنصر ما داخل الفيديو تم تصنع تشويش على ما حوله وما خلفه، مع قدرة استثنائية على نقل التركيز من عنصر لآخر داخل المشهد تماماً كما في المشاهد السنيمائية!

أيضاً تتمتع الكاميرا الخلفية بالمزايا الآتية:

تقنية Smart HDR 4 لضبط الألوان بحسب المشهد الذي يتم تصويره.

خاصية التصوير الليلي Night Mode في الكاميرا الأساسية والكاميرا واسعة المجال معاً.

تصوير فيديو HDR بتقنية Dolby Vision حتى 60 إطاراً في الثانية وصوت ستريو.

تصوير فيديو 4k بمعدل 24 أو 30 أو 60 إطاراً في الثانية

تثبيت بصري OIS في الكاميرا الأساسية.

خاصية التثبيت السينمائي عند تصوير الفيديو. كاميرا السيلفي الأمامية: الكاميرا الأمامية في ايفون 12 ميني بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.2 وتدعم المميزات الآتية: خاصية التصوير الليلي Night Mode تماماً مثل الكاميرا الخلفية، الآن يمكنك التقاط السيلفي بطريقة مميزة في الإضاءة المنخفضة.

تقنية Smart HDR 4 لضبط الألوان تلقائياً.

تصوير فيديو HDR بتقنية Dolby Vision حتى 60 إطاراً في الثانية وصوت ستريو.

تصوير فيديو 4k بمعدل 24 أو 30 أو 60 إطاراً في الثانية. سعر ايفون 13 ميني هاتف ايفون 13 ميني أصغر هواتف سلسلة ايفون 13 ويعد الأقل سعراً من بينها. ابل سوف تتطرح الهاتف في الأسواق بالأسعار الآتية: نسخة 128 جيجابايت: 699$

نسخة 256 جيجابايت: 799$

نسخة 512 جيجابايت: 999$