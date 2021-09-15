ايفون 13 برو و ايفون 13 برو ماكس – المواصفات الرسمية ، الأسعار ، وكل ما تود معرفته!

هواتف ايفون 13 برو و ايفون 13 برو ماكس هي الإصدارات الاحترافية من سلسلة ايفون 13 هذا العام. هذا العام كانت إصدارات iPhone 13 Pro و iPhone 13 Pro Max على مستوى التوقعات وهناك تحسينات واضحة من ابل على مستوى الأداء والكاميرا والبطارية. هنا سوف نستعرض مواصفات ايفون 13 برو و ايفون 13 برو ماكس وأبرز المزايا الجديدة التي تمت إضافتها، سوف نتناول كذلك الأسعار في حال عقدت العزم على الشراء!

التصميم .. مميز كالعادة

هواتف ايفون 13 برو و ايفون 13 برو ماكس تأتي بتصميم مميز احترافي وإن كان لم يصبه اختلاف كبير يذكر عن إصدارات العام الماضي. لدينا نفس التصميم المستوي المسطح للشاشة المغطاة بطبقة سراميك شفافة عالية المتانة والجوانب المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ. في الخلف نجد غطاء زجاجي مع الثلاث كاميرات البارزة وشعار ابل في المنتصف.

ايفون 13 برو أبعاده 146 مليمتر للطول و 71 مليمتر للعرض أما برو ماكس فأبعاده 160 مليمتر للطول و 78 مليمتر للعرض. الهاتفان لهما نفس السمك تقريباً وهو 7.65 مليمتر تقريباً. يزن ايفون 13 برو 203 جرام بينما يزن برو ماكس نحو 238 جرام.

يتوفر كلا الهاتفين بأربعة ألوان مختلفة هي الأزرق، الفضي، الذهبي، والرمادي. الهاتفان يحملان ميزة مقاومة الماء والأتربة بمعيار IP68 (بحد أقصى 6 أمتار تحت الماء ولمدة أقصاها 30 دقيقة).

الشاشة .. إضاءة عالية وألوان مبهرة

يأتي هاتف ايفون 13 برو بشاشة بقياس 6.1 إنش، أما ايفون 13 برو ماكس فيأتي بشاشة ذات قياس 6.7 إنش. الشاشة في الهاتفين من نوع OLED بدقة عالية وكثافة بكسلات 460 بكسل لكل إنش، ومغطاة بطبقة حماية مصنوعة من السيراميك تعرف باسم Ceramic Shield.

الشاشة أكثر سطوعاً وإضاءة حيث تصل إلى 1000 نقطة إضاءة بحد أقصى وهو أمر مفيد لاستعراض المحتوى بشكل واضح حتى تحت أشعة الشمس. عند تفعيل محتوى بتقنية HDR يمكن أن تصل شدة السطوع إلى 1200 نقطة إضاءة لتجربة مشاهدة أفضل. ابل أيضاً ذكرت أن الشاشة باتت تستهلك الطاقة بصورة أقل.

تدعم الشاشة طيف واسع من الألوان بفضل تقنيات HDR و Dolby Vision و True Tone والتي تعمل على إنتاج ألوان عالية الدقة بنسبة تباين فائقة، كل هذا يجعل تجربة القراءة ومشاهدة الفيديو عالي الجودة واستعراض المحتوى داخل أي تطبيق مريحة بصرياً.

التقنية الجديدة التي أضافتها ابل في هواتف ايفون 13 برو و ايفون 13 برو ماكس هي تقنية برو موشن ProMotion والتي تجعل معدل تحديث الشاشة يتغير تلقائياً من 10 هيرتز وحتى 120 هيرتز بحد أقصى بحسب المحتوى الذي يتم تشغيله، وهذا سوف يعطى إحساس بالسلاسة في أداء النظام والتنقل بين التطبيقات والتأثيرات الحركية والتمرير وحتى تشغيل الألعاب كل هذا مع استهلاك الطاقة بشكل معقول للغاية لا يتسبب في استنزاف في البطارية.

معالج ابل A15 الجديد

معالج ابل A15 Bionic الجديد هو معالج يعمل بتقنية معالجة 5 نانومتر وهو وفقاً لأبل أسرع بنسبة 50% على مستوى الأداء وأفضل بـ 30% على مستوى دعم الرسوميات والجرافكس مقارنة بهواتف الأندرويد المنافسة. هاتف ايفون 13 ميني لن يكون أقل في الأداء من أي هاتف آخر في السلسلة.

المعالج سداسي النواة منها أربعة أنوية مخصصة للمهام العادية أما الاثنتان الباقيتان فهما للمهام الثقيلة والأداء العالي، معالج الرسوميات هو معالج خماسي النواة، وهناك أيضاً معالج Neural Engine للذكاء الاصطناعي. معالج A15 الموجود في ايفون 13 برو و ايفون 13 برو ماكس هو أكثر تطوراً من ذلك الموجود في ايفون 13 و ايفون 13 ميني.

الكاميرا .. تطور كبير!

كاميرا ايفون 13 برو و ايفون 13 برو الخلفية هي ذاتها، وهي عبارة عن 3 كاميرات خلفية: كاميرا أساسية، كاميرا مكبرة، وكاميرا واسعة المجال. الكاميرا الثلاثة بدقة 12 ميجابكسل، كالآتي:

الكاميرا الأساسية بفتحة عدسة F/1.5 بتقنية التثبيت البصري عبر تحريك المستشعر Sensor-shift OIS

الكاميرا المكبرة بفتحة عدسة F/2.8 ويمكنها عمل تكبير بصري حتى 3 مرات وتثبيت بصري OIS

الكاميرا واسعة المجال بفتحة عدسة F/1.8 وزاوية تصوير حتى 120 درجة وتثبيت بصري OIS

أهم المزايا الجديدة في كاميرا ايفون 13 ايفون و كاميرا ايفون 13 برو ماكس:

التصوير عن قرب Macro Photography

بفضل التطورات التي أدخلتها ابل على نظام التركيز التلقائي، بات بإمكان الكاميرا واسعة المجال التركيز على الأجسام والعناصر عن قرب حتى بعد 2 مليمتر لتكشف عن أدق التفاصيل في الزهور وأوراق الشجر وقطرات الندى وكل ما يتسع إليه خيالك. لا يتوقف الأمر على الصور فقط بل يشمل أيضاً تصوير الفيديو عن قرب!

الوضع الليلي Night Mode

بات الوضع الليلي Night Mode الآن متاحاً في الكاميرا الخلفية الثلاثة مع نتائج أكثر إبهاراً بفضل زيادة حجم المستشعر وقدرة الكاميرات على التقاط الضوء بشكل أفضل للحصول على صور و فيديو بجودة عالية وتفاصيل حادة.

وضع التصوير السينمائي Cinematic Mode

وضع التصوير السينمائي Cinematic Mode هو من الأشياء المميزة التي أضافتها ابل إلى كاميرا ايفون 13 برو / برو ماكس فهو يجعل الكاميرا تركز على عنصر ما داخل الفيديو تم تصنع تشويش على ما حوله وما خلفه، مع قدرة استثنائية على نقل التركيز من عنصر لآخر داخل المشهد تماماً كما في المشاهد السنيمائية!

تقنية Smart HDR 4

بفضل تطور معالج الصور ISP ومعالج الذكاء الاصطناعي Neural Engine، تقنية Smart HDR 4 بات لها القدرة على عمل تغييرات فريدة على الصور في المشاهد المختلفة عبر تحسين التباين والإضاءة ولون البشرة حتى يبدو الأشخاص والعناصر داخل الصورة بأفضل مظهر.

أنماط التصوير Photo­graphic Styles

هذه الميزة تتيح للمستخدم تغيير درجات الألوان في الصور لكنها بخلاف الفلاتر التقليدية لا تغير ألوان السماء ولون البشرة وتبقيها على طبيعتها. تتيح ابل عدة خيارات للألوان مثل: دافيء، بارد، تباين عالٍ، وغير ذلك.

كاميرا السيلفي الأمامية:

الكاميرا الأمامية في ايفون 12 برو بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.2 وتدعم المميزات الآتية:

خاصية التصوير الليلي Night Mode .

تقنية Smart HDR 4 لضبط الألوان تلقائياً.

تصوير فيديو HDR بتقنية Dolby Vision حتى 60 إطاراً في الثانية وصوت ستريو.

تصوير فيديو 4k بمعدل 24 أو 30 أو 60 إطاراً في الثانية.

وضع التصوير السينمائي Cinematic Mode

البطارية .. أطول عمراً

عمر البطارية في ايفون 13 برو بات أطول ساعة ونصف، وعمر البطارية في ايفون 13 برة ماكس بات أطول ساعتين ونصف بالمقارنة مع إصدارات العام السابق. لا يوجد شاحن في علبة الشراء (يُباع منفصلاً) لكن البطارية تدعم تقنية الشحن السريع، وتقنية الشحن اللاسلكي ماجسيف MagSafe.

سعر ايفون 13 برو

هاتف ايفون 13 برو يتوفر بالسعات التخزينية والأسعار الآتية:

نسخة 128 جيجابايت: 999$

نسخة 256 جيجابايت: 1099$

نسخة 512 جيجابايت: 1299$

نسخة 1 تيرابايت: 1499$

سعر ايفون 13 برو ماكس

هاتف ايفون 13 برو ماكس يتوفر بالسعات التخزينية والأسعار الآتية: