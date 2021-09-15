منوعات

العثور على بقايا رجل مفقود في أحشاء تمساح

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بعد مرور أسبوعين على اختفائه تمكنت السلطات المختصة في مقاطعة سانت تاماني في مقاطعة لويزيانا الأمريكية من معرفة مصير المسن تيموثي ساتيرلي.

حيث عثرت السلطات في بطن التمساح على بقايا الرجل البالغ من العمر 71 عاماً، والذي اختفى يوم 30 أغسطس الماضي أثناء تفقده للأضرار الموجودة خارج منزله الواقع في سليديل على بعد 55 كيلو شمال شرقي نيو أورلينز.

وكانت زوجة الرجل الراحل قد أكدّت رؤيتها زوجها وهو يصارع التمساح في المياه قبل أن يختفي معه.

يذكر أنّ ولاية لويزيانا تعرضت خلال الفترة الماضية لإعصار قوي أدى لحدوث فيضانات مدمرة في عدّة مناطق من الولاية خلّفت أضراراً مادية كبيرة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك