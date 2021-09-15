العثور على بقايا رجل مفقود في أحشاء تمساح

بعد مرور أسبوعين على اختفائه تمكنت السلطات المختصة في مقاطعة سانت تاماني في مقاطعة لويزيانا الأمريكية من معرفة مصير المسن تيموثي ساتيرلي.

حيث عثرت السلطات في بطن التمساح على بقايا الرجل البالغ من العمر 71 عاماً، والذي اختفى يوم 30 أغسطس الماضي أثناء تفقده للأضرار الموجودة خارج منزله الواقع في سليديل على بعد 55 كيلو شمال شرقي نيو أورلينز.

وكانت زوجة الرجل الراحل قد أكدّت رؤيتها زوجها وهو يصارع التمساح في المياه قبل أن يختفي معه.

يذكر أنّ ولاية لويزيانا تعرضت خلال الفترة الماضية لإعصار قوي أدى لحدوث فيضانات مدمرة في عدّة مناطق من الولاية خلّفت أضراراً مادية كبيرة.

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