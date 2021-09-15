خلل خطير في تطبيق منبه جوجل يتسبب في فشل إطلاق أجراس التنبيه في المواعيد المحددة!

يبدو أن تطبيق منبه جوجل Google Clock يفشل في إطلاق أجراس التنبيه في الوقت المحدد له خلال الفترة الماضية، مما يعني أنه خيار محفوف بالمخاطر إذا كنت تعتمد عليه من أجل الاستيقاظ.

خلال الأسبوع الماضي ظهرت العديد من المراجعات السلبية على صفحة تطبيق المنبه الخاص بجوجل على موقع جوجل بلاي، وجميعها كانت عبارة عن شكاوى من عدم إطلاق جرس التنبيه في المواعيد التي تحددها المستخدمين.

فيما بعد تلقى التطبيق بعض التحديثات الجديدة التي من شأنها إطلاح هذا الخلل. التحديث برقم إصدار 6.4.1 أدى إلى تحسين طريقة عمل التطبيق بحيث يتم تحويله إلى نغمة الأندرويد الافتراضية في حالة فشل التكامل مع Spotify.

على الرغم من ذلك، لا يزال هناك العديد من المستخدمين الذين يشتكون من فشل تطبيق المنبه في إطلاق أجراس التنبيه في المواعيد المحددة. وهذا يعني أن جوجل لم تتمكن من إصلاح المشكلة بعد.

يبدو أن الخلل ظهر لأول مرة بسبب تلقي تطبيق المنبه للتحديث الأخير، حيث ظهرت العديد من الانتقادات الحادة على بوابة Reddit والتي ردت عليها جوجل بأنها تمكنت من تحديد المشكلة بالفعل وستقوم بعلاج المشكلة خلال وقت قريب. وأشارت جوجل إلى أنه من الأفضل أن يتم الاعتماد على أصوات تنبيه أندرويد الافتراضية لحين إصلاح المشكلة.

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بالطبع وكما تعلمون فإن العديد من المستخدمين يفضلون الاستيقاظ على أصوات النغمات المفضلة لهم من خلال استخدام أغاني خاصة من على Spotify وضبطها بداخل تطبيق المنبه. ولكن يبدو أن جميع المستخدمين بدأوا في الاعتماد على حلول خارجية لحين أن تقوم جوجل بإصلاح المشكلة.

من خلال بعض الآراء التي صدرت مؤخراً على بوابة Reddit فيبدو أنه تم حل المشكلة بالفعل بالنسبة لبعض المستخدمين من خلال تحديث التطبيق لآخر إصدار متاح على متجر جوجل بلاي، ولكنك ستضطر على تحديث تطبيق Spotify أيضاً للتخلص من هذه المشكلة بشكل كامل.

على كل حال نحن لا نستطيع أن نؤكد أنه تم حل المشكلة بشكل نهائي، وقد يكون من الأفضل أن تبدأ في عمل بعض الاختبارات بنفسك لتتأكد من أن كل شيء يعمل بشكل سليم، أو على الأقل يمكنك الاعتماد على تطبيق تابع لأي جهة خارجية لحين التأكيد على تمام إصلاح المشكلة.