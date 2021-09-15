سيف نبيل يستعد لإحياء حفل فني في جرش

كشفت اللجنة المنظمة لمهرجان جرش عن موعد حفلة النجم العراقي سيف نبيل، وذلك من خلال تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي في موقع تويتر.

وأكدّت اللجنة المنظمة بأنّ الفنان العراقي سيحيي حفلة فنية ضمن فعاليات المهرجان يوم 1أكتوبر القادم.

وأشارت اللجنة لأنّ تذاكر الحفل الذي سيقام وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا ستباع على موقع سجلني، وستكون قيمة التذكرة 15 دينار أردني.

وحظي الإعلان بتفاعل كبير من عشاق النجم العراقي في الأردن، والذين عبروا عن رغبتهم بحضور الحفل.

وكان سيف نبيل قد أطلقت قبل فترة فيديو كليب أغنية “ما أكدر أنساك” على قناته الرسمية في موقع يوتيوب، حيث حقق الفيديو كليب أكثر من 6 مليون مشاهدة.

وأغنية ما أكدر أنساك من كلمات محمد الجبوري، وألحان سيف نبيل، وتوزيع عمر صباغ.

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