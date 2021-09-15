منوعات

سيف نبيل يستعد لإحياء حفل فني في جرش

تم النشر منذُ ساعة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت اللجنة المنظمة لمهرجان جرش عن موعد حفلة النجم العراقي سيف نبيل، وذلك من خلال تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي في موقع تويتر.

وأكدّت اللجنة المنظمة بأنّ الفنان العراقي سيحيي حفلة فنية ضمن فعاليات المهرجان يوم 1أكتوبر القادم.

وأشارت اللجنة لأنّ تذاكر الحفل الذي سيقام وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا ستباع على موقع سجلني، وستكون قيمة التذكرة 15 دينار أردني.

وحظي الإعلان بتفاعل كبير من عشاق النجم العراقي في الأردن، والذين عبروا عن رغبتهم بحضور الحفل.

وكان سيف نبيل قد أطلقت قبل فترة فيديو كليب أغنية “ما أكدر أنساك” على قناته الرسمية في موقع يوتيوب، حيث حقق الفيديو كليب أكثر من 6 مليون مشاهدة.

وأغنية ما أكدر أنساك من كلمات محمد الجبوري، وألحان سيف نبيل، وتوزيع عمر صباغ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك