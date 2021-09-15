مسؤول بريطاني: لقاحات كورونا حمتنا من 24 مليون إصابة

كشف جوناثان فان تام كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا، عن دور اللقاحات في خفض عدد الإصابات والوفيات في البلاد بشكلٍ كبير.

وقال المسؤول البريطاني بأنّ اللقاحات ساهمت في الوقاية من 24 مليون إصابة بكورونا و112 ألف حالة وفاة بحسب التقديرات التي قاموا بها، ووصف الأمر بالنجاح الكبير الذي حققته بلاده في مواجهة الوباء.

وأكدّ بأنّ هذه النسبة لا تعني بأنّ بلاده انتصرت على الفيروس، موضحاً بأنّ الفيروس لا يزال في مرحلة نشطة، وبأنّ الشتاء القادم قد يكون صعباً بسببه.

يذكر أنّ بريطانيا وزعت حتى الآن أكثر من 92 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا على سكانها، حيث حصل 66.3% من السكان على الجرعتين.

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