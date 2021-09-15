آبل تطلق آيفون 13 وهذه مواصفاته

رفعت شركة آبل الأمريكية النقاب عن جهاز آيفون الجديد والذي حمل اسم آيفون 13.

وسينبض بداخل هذا الجهاز A15 Bionic بدقة تصنيع 5 نانو متر، ونظام تشغيل IOS 15.

وزودت الشركة الأمريكية هذا الجهاز بشاشة OLED مقاس 6.1 بوصة، بكثافة بكسلات 460 بيكسل في الإنش، ومعدل تحديث 120 هرتز، وستضم الشاشة كاميرا أمامية بدقة 12 ميغا بيكسل، وأخرى خلفية مزدوجة بدقة 12 ميغا بيكسل لكل كاميرا.

وستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية في هذا الجهاز 128،256، و512 غيغا بايت، أما الذاكرة العشوائية فستأتي سعتها ب8 غيغا بايت.

ويتميز الهاتف بمقاومته الماء والغبار وفق معيار IP 68، وبدعمه خاصية التعرف على الوجوه، وشبكات الجيل الخامس، وباحتوائه على بطارية بسعة 3095 ميلي أمبير بالساعة، واي فاي، بلوتوث، مستشعر للبصمات، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يذكر أنّ الشركة الأمريكية ستوفر الهاتف الجديد ب5 ألوان هي الأزرق، الأسود، الأبيض، الأحمر، والزهري، وستطرحه في الأسواق بسعر 799 دولار أمريكي.

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