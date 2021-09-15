كورونا يجبر مُنظمي مهرجان مراكش على تأجيله لأجل غير مُسمّى

أعلنت اللجنة المُنظمة لمهرجان مراكش، عن تأجيل المهرجان إلى أجل غير مُسمّى؛ بسبب زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا في المغرب.

ويُعد هذا التأجيل الثاني للمهرجان الذي كان من المقرر إقامته في مدينة مراكش المغربية، في الفترة ما بين 29 نوفمبر و7 ديسمبر المقبل.

وقال القائمون على المهرجان، إن هذا الإلغاء لن يشمل ورشات الأطلس التي تهدف لدعم السينمائيين الشباب في أفريقيا، وأكدوا أن هذه الورش ستقام في موعدها في الفترة ما بين 22 و25 نوفمبر المقبل.

وكانت نسخة عام 2020 من المهرجان الشهير قد أُلغيت، بسبب انتشار فيروس كورونا في العالم.

يُذكر أنّ مهرجان مراكش شهد خلال تاريخه مشاركة مجموعة كبيرة من النجوم، أمثال المخرج الأمريكي مارتن سكوسيزيه والمجري بيلا تار.

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