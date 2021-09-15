جورج وسوف يستعد لإحياء حفل فني بمهرجان جرش

يستعد الفنان السوري “جورج وسوف” للمشاركة في مهرجان جرش، من خلال إحيائه لإحدى حفلات المهرجان يوم 24 من شهر سبتمبر الجاري.

وروّجت اللجنة المُنظمة لمهرجان جرش لحفلة سلطان الطرب، التي ستُقام وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا.

ومن المتوقع أن يُقدّم أبو وديع خلال الحفلة باقة من أغانيه المشهورة، بالإضافة لأغنيته الجديدة “ياه عالزمن” والتي حصدت أكثر من 12 مليون مشاهدة على يوتيوب.

وكان الفنان السوري قد أحيا مؤخراً حفلة في السعودية، ضمن سلسلة حفلات جدة وسط حضور جماهيري كبير من عشاق الوسوف، قبل أن يحتفل مؤخراً بزفاف ابنه جونيور.

يُذكر أنّ مهرجان جرش سيقام في الفترة ما بين 22 سبتمبر الجاري و2 أكتوبر المقبل، وسيشهد مشاركة مجموعة كبيرة من نخبة الفنانين العرب.

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